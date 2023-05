Serie A 2022/2023: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori e i tabellini

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito, tutti i risultati delle gare di tutte le giornate e la classifica.

LA CLASSIFICA

Napoli 83 Juventus 66 Lazio 64 Inter 63 Milan 61 Atalanta 58 Roma 58 Fiorentina 46 Monza 46 Torino 46 Udinese 46 Bologna 46 Sassuolo 44 Salernitana 35 Empoli 38 Lecce 31 Hellas Verona 30 Spezia 27 Cremonese 24 Sampdoria 17

RISULTATI

PRIMA GIORNATA

SABATO 13 AGOSTO

18:30 Milan-Udinese 4-2 (2′ pt Becao, 12′ pt Theo Hernandez (rig), 15′ pt Rebic, 49′ pt Masina, 1′ st B. Diaz, 23′ st Rebic) IL TABELLINO

18:30 Sampdoria-Atalanta 0-2 (26′ pt Toloi, 51′ st Lookman) IL TABELLINO

20:45 Lecce-Inter 1-2 (2′ pt Lukaku, 2′ st Ceesay, 49′ st Dumfries) IL TABELLINO

20:45 Monza-Torino 1-2 (43′ pt Miranchuk, 21′ st Sanabria, 49′ st Dany Mota) IL TABELLINO

DOMENICA 14 AGOSTO

18:30 Fiorentina-Cremonese 3-2 (16′ Bonaventura, 19′ Okereke, 34′ Jovic, 68′ Bounaiuto, 95′, Mandragora) IL TABELLINO

18:30 Lazio-Bologna 2-1 (38′ Arnautovic, 68′ De Silvestri autogol, 79′ Immobile) IL TABELLINO

20:45 Spezia-Empoli 1-0 (36′ Nzola) IL TABELLINO

20:45 Salernitana-Roma 0-1 (33′ Cristante) IL TABELLINO

LUNEDI 15 AGOSTO

18:30 Verona-Napoli 2-5 (29′ Lasagna, 37′ Kvaratshkelia, 45′, Osimhen, 48′ Henry, 55′ Zielinski, 65′ Lobotka, 79′ Politano) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Sassuolo 3-0 (26′ Di Maria, 43′ e 51′ Vlahovic) IL TABELLINO

SECONDA GIORNATA

SABATO 20 AGOSTO

18:30 Torino-Lazio 0-0 – IL TABELLINO

18:30 Udinese-Salernitana 0-0 – IL TABELLINO

20:45 Inter-Spezia 3-0 (35′ Lautaro, 52′ Calhanoglu, 82′ Correa) – IL TABELLINO

20:45 Sassuolo-Lecce 1-0 (40′ Berardi) – IL TABELLINO

DOMENICA 21 AGOSTO

18:30 Empoli-Fiorentina 0-0 – IL TABELLINO

18:30 Napoli-Monza 4-0 (35′ 62′ Kvaratskhelia, 45′ Osimhen, 92′ Kim) – IL TABELLINO

20:45 Atalanta-Milan 1-1 (29′ Malinovskyi, 68′ Bennacer) – IL TABELLINO

20:45 Bologna-Hellas Verona 1-1 (21′ Arnautovic, 43′ Henry) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 22 AGOSTO

18:30 Roma-Cremonese 1-0 (65′ Smalling) – IL TABELLINO

20:45 Sampdoria-Juventus 0-0 – IL TABELLINO

TERZA GIORNATA

VENERDI’ 26 AGOSTO

18:30 Monza-Udinese 1-2 (32′ Colpani, 36′ Beto, 78′ Udogie) – IL TABELLINO

20:45 Lazio-Inter 3-1 (40′ Felipe Anderson, 51′ Lautaro Martinez, 76′ Luis Alberto, 85′ Pedro) – IL TABELLINO

SABATO 27 AGOSTO

18:30 Cremonese-Torino 1-2 (17′ aut Bianchetti, 65′ Radonjic, 80′ Sernicola) – IL TABELLINO

18:30 Juventus-Roma 1-1 (1′ Vlahovic, 69′ Abraham) – IL TABELLINO

20:45 Milan-Bologna 2-0 (19′ Leao, 58′ Giroud) – IL TABELLINO

20:45 Spezia-Sassuolo 2-2 (27′ Frattesi, 30′ Bastoni, 45′ Nzola rig., 50′ Pinamonti) – IL TABELLINO

DOMENICA 28 AGOSTO

18:30 Hellas Verona-Atalanta 0-1 (50′ Koopmeiners) – IL TABELLINO

18:30 Salernitana-Sampdoria 4-0 (7′ Dia, 16′ Bonazzoli, 50′ Vilhena, 76′ Botheim) – IL TABELLINO

20:45 Fiorentina-Napoli 0-0 – IL TABELLINO

20:45 Lecce-Empoli 1-1 (23′ Parisi, 40′ Strefezza) – IL TABELLINO

QUARTA GIORNATA

MARTEDI’ 30 AGOSTO

18:30 Sassuolo-Milan 0-0 – IL TABELLINO

20:45 Inter-Cremonese 3-1 (12′ Correa, 38′ Barella, 76′ Lautaro Martinez, 90′ Okereke) – IL TABELLINO

20:45 Roma-Monza 3-0 (18′, 32′ Dybala’, 61′ Ibanez) – IL TABELLINO

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO

18:30 Empoli-Hellas Verona 1-1 (26′ Baldanzi, 69′ Kallon) IL TABELLINO

18:30 Sampdoria-Lazio 1-1 (21′ Immobile, 91′ Gabbiadini) IL TABELLINO

18:30 Udinese-Fiorentina 1-0 (17′ Beto) IL TABELLINO

20:45 Juventus-Spezia 2-0 (9′ Vlahovic, 91′ Milik) IL TABELLINO

20:45 Napoli-Lecce 1-1 (27′ Elmas, 31′ Colombo) IL TABELLINO

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE

20:45 Atalanta-Torino 3-1 (45+3, 47′, 84′ Koopmeiners, 77′ Vlasic) – IL TABELLINO

20:45 Bologna-Salernitana 1-1 (52′ Arnautovic, 88′ Dia) – IL TABELLINO

QUINTA GIORNATA

SABATO 3 SETTEMBRE

15:00 Fiorentina-Juventus 1-1 (9′ Milik, 29′ Kouame) – IL TABELLINO

18:00 Milan-Inter 3-2 (21′ Brozovic, 28′, 60′ Leao, 54′ Giroud, 67′ Dzeko) – IL TABELLINO

20:45 Lazio-Napoli 1-2 (4′ Zaccagni, 38′ Kim, 61′ Kvaratskhelia) – IL TABELLINO

DOMENICA 4 SETTEMBRE

12:30 Cremonese-Sassuolo 0-0 – IL TABELLINO

15:00 Spezia-Bologna 2-2 (7′ 64′ Arnautovic, 45′ Bastoni, 54′ aut. Schouten) – IL TABELLINO

18:00 Hellas Verona-Sampdoria 2-1 (40′ Caputo, 44′ aut. Audero, 45’+3′ Doig) – IL TABELLINO

20:45 Udinese-Roma 4-0 (5′ Udogie, 50′ Samarzdic, 75′ Pereyra, 82′ Lovric) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE

18:30 Monza-Atalanta 0-2 (57′ Hojlund, 65′ aut Marlon) – IL TABELLINO

18:30 Salernitana-Empoli 2-2 (31′ Satriano, 39′ Mazzocchi, 61′ Dia, 81′ Lammers) – IL TABELLINO

20:45 Torino-Lecce 1-0 (40′ Vlasic) – IL TABELLINO

SESTA GIORNATA

SABATO 10 SETTEMBRE

15:00 Napoli-Spezia 1-0 (89′ Raspadori) – IL TABELLINO

18:00 Inter-Torino 1-0 (89′ Brozovic) – IL TABELLINO

20:45 Sampdoria-Milan 1-2 (6′ Messias, 57′ Djuricic, 67′ Giroud) – IL TABELLINO

DOMENICA 11 SETTEMBRE

12:30 Atalanta-Cremonese 1-1 (74′ Demiral, 78′ Valeri) – IL TABELLINO

15:00 Bologna-Fiorentina 2-1 (54′ Martinez Quarta, 59′ Barrow, 62′ Arnautovic) – IL TABELLINO

15:00 Lecce-Monza 1-1 (35′ Sensi, 48′ Gonzalez) – IL TABELLINO

15:00 Sassuolo-Udinese 1-3 (33′ Frattesi, 75′ 93′ Beto, 91′ Samardzic) – IL TABELLINO

18:00 Lazio-Verona 2-0 (68′ Immobile, 95′ Luis Alberto) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Salernitana 2-2 (18′ Candreva, 50′ Piatek, 51′ Bremer, 93′ Bonucci) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE

20:45 Empoli-Roma 1-2 (17′ Dybala, 43′ Bandinelli, 71′ Abraham) – IL TABELLINO

SETTIMA GIORNATA

VENERDI’ 16 SETTEMBRE

20:45 Salernitana-Lecce 1-2 (43′ Ceesay, 55′ aut. Gonzalez, 83′ Strefezza) – IL TABELLINO

SABATO 17 SETTEMBRE

15:00 Bologna-Empoli 0-1 (75′ Bandinelli) – IL TABELLINO

18:00 Spezia-Sampdoria 2-1 (11′ Sabiri, 12′ aut. Murillo, 72′ Nzola) – IL TABELLINO

20:45 Torino-Sassuolo 0-1 (92′ Alvarez) – IL TABELLINO

DOMENICA 18 SETTEMBRE

12:30 Udinese-Inter 3-1 (5′ Barella, 22′ aut. Skriniar, 84′ Bijol, 93′ Arslan) – IL TABELLINO

15:00 Cremonese-Lazio 0-4 (7′ 21′ Immobile, 45′ Milinkovic-Savic, 79′ Pedro) – IL TABELLINO

15:00 Fiorentina-Hellas Verona 2-0 (13′ Ikone, 90′ Gonzalez) – IL TABELLINO

15:00 Monza-Juventus 1-0 (70′ Gytkjaer) – IL TABELLINO

18:00 Roma-Atalanta 0-1 (35′ Scalvini) – IL TABELLINO

20:45 Milan-Napoli 1-2 (55′ Politano, 69′ Giroud, 78′ Simeone) – IL TABELLINO

OTTAVA GIORNATA

SABATO 1 OTTOBRE

15:00 Napoli-Torino 3-1 (6′ e 12′ Anguissa, 37′ Kvaratshkelia, 44′ Sanabria) – IL TABELLINO

18:00 Inter-Roma 1-2 (30′ Dimarco, 39′ Dybala, 75′ Smalling) – IL TABELLINO

20:45 Empoli-Milan 1-3 (79′ Rebic, 91′ Bajrami, 93′ Ballo Toure, 95′ Leao) – IL TABELLINO

DOMENICA 2 OTTOBRE

12:30 Lazio-Spezia 4-0 (12′ Zaccagni, 24′ Romagnoli, 62′ Milinkovic-Savic, 91′ Milinkovic-Savic) IL TABELLINO

15:00 Lecce-Cremonese 1-1 (19′ Ciofani (rig), 42′ Strefezza (rig) IL TABELLINO

15:00 Sampdoria-Monza 0-3 (11′ Pessina, 67′ Caprari, 93′ Sensi) IL TABELLINO

15:00 Sassuolo-Salernitana 5-0 (12′ Laurientè, 39′ Pinamonti rig, 30′ Thorstvedt, 76′ Harroui, 92′ Antiste) IL TABELLINO

18:00 Atalanta-Fiorentina 1-0 (59′ Lookman) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Bologna 3-0 (24′ Kostic, 59′ Vlahovic, 62′ Milik) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 3 OTTOBRE

20:45 Verona-Udinese 1-2 (23′ Doig, 70′ Beto, 90’+3′ Bijol) – IL TABELLINO

NONA GIORNATA

SABATO 8 OTTOBRE

15:00 – Sassuolo-Inter 1-2 (44′ 75′ Dzeko, 60′ Frattesi) – IL TABELLINO

18:00 – Milan-Juventus 2-0 (45′ Tomori, 54′ Diaz) – IL TABELLINO

20:45 – Bologna-Sampdoria 1-1 (32′ Dominguez, 72′ Djuricic) – IL TABELLINO

DOMENICA 9 OTTOBRE

12:30 – Torino-Empoli 1-1 (49′ Destro, 89′ Lukic) IL TABELLINO

15:00 – Monza-Spezia 2-0 (32′ Carlos Augusto, 63′ Marì) – IL TABELLINO

15:00 – Salernitana-Verona 2-1 (18′ Piatek, 56′ Depaoli, 93′ Dia) – IL TABELLINO

15:00 – Udinese-Atalanta 2-2 (36′ Lookman, 56′ Muriel, 67′ Deulofeu, 78′ Perez) – IL TABELLINO

18:00 – Cremonese-Napoli 1-4 (26′ rig Politano, 47′ Dessers, 76′ Simeone, 93′ Lozano, 95′ Olivera) – IL TABELLINO

20:45 – Roma-Lecce 2-1 (6′ Smalling, 39′ Strefezza, 48′ rig Dybala) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 10 OTTOBRE

20:45 – Fiorentina-Lazio 0-4 (11′ Vecino, 25′ Zaccagni, 85′ Luis Alberto, 91′ Immobile) – IL TABELLINO

DECIMA GIORNATA

SABATO 15 OTTOBRE

15:00 – Empoli-Monza 1-0 (11′ Haas) – IL TABELLINO

18:00 – Torino-Juventus 0-1 (74′ Vlahovic) – IL TABELLINO

20:45 – Atalanta-Sassuolo 2-1 (40′ Kyriakopoulos, 45′ Pasalic, 46′ Lookman) – IL TABELLINO

DOMENICA 16 OTTOBRE

12:30 – Inter-Salernitana 2-0 (13′ Lautaro, 58′ Barella) – IL TABELLINO

15:00 – Lazio-Udinese 0-0 – IL TABELLINO

15:00 – Spezia-Cremonese 2-2 (2′ Dessers, 19′ Nzola, 22′ Holm, 52′ Pickel) – IL TABELLINO

18:00 – Napoli-Bologna 3-2 (41′ Zirkzee, 45′ Juan Jesus, 49′ Lozano, 52′ Barrow, 69′ Osimhen) – IL TABELLINO

20:45 – Verona-Milan 1-2 (9′ Aut.Veloso, 19′ Gunter, 81′ Tonali) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 17 OTTOBRE

18:30 – Sampdoria-Roma 0-1 (8′ Pellegrini) – IL TABELLINO

20:45 – Lecce-Fiorentina 1-1 (43′ Ceesay, Kouamè) – IL TABELLINO

UNDICESIMA GIORNATA

VENERDI’ 21 OTTOBRE

20:45 Juventus-Empoli 4-0 (8′ Kean, 55′ McKennie, 82′ e 94′ Rabiot) – IL TABELLINO

SABATO 22 OTTOBRE

15:00 Salernitana-Spezia 1-0 (48′ Mazzocchi) – IL TABELLINO

18:00 Milan-Monza 4-1 (16′ e 41′ Diaz, 65′ Origi, 84′ Leao) – IL TABELLINO

20:45 Fiorentina-Inter 3-4 (2′ Barella, 15′, 73′ Martinez, 33′ Cabral, 60′ Ikone, 90′ Ikone, 95′ Mkhitaryan) – IL TABELLINO

DOMENICA 23 OTTOBRE

12:30 Udinese-Torino 1-2 (14′ Aina, 26′ Deulofeu, 69′ Pellegri) – IL TABELLINO

15:00 Bologna-Lecce 2-0 13′ Arnautovic (rig), 35′ Ferguson) – IL TABELLINO

18:00 Atalanta-Lazio 0-2 (9′ Zaccagni, 52′ Felipe Anderson) – IL TABELLINO

20:45 Roma-Napoli 0-1 (80′ Osimhen) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 24 OTTOBRE

18:30 Cremonese-Sampdoria 0-1 (78′ Colley) – IL TABELLINO

20:45 Sassuolo-Verona 2-1 (2′ Ceccherini, 32′ Lauriente, 74′ Frattesi) – IL TABELLINO

DODICESIMA GIORNATA

SABATO 29 OTTOBRE

15:00 Napoli-Sassuolo 4-0 (4′, 19′, 77′ Osimhem, 36′ Kvaratskhelia) – IL TABELLINO

18:00 Lecce-Juventus 0-1 (73′ Fagioli) – IL TABELLINO

20:45 Inter-Sampdoria 3-0 (21′ De Vrij, 44′ Barella, 73′ Correa) – IL TABELLINO

DOMENICA 30 OTTOBRE

12:30 Empoli-Atalanta 0-2 (32′ Hateboer, 59′ Lookman) – IL TABELLINO

15:00 Cremonese-Udinese 0-0 – IL TABELLINO

15:00 Spezia-Fiorentina 1-2 (14′ Milenkovic, 35′ Nzola, 90′ Cabral) – IL TABELLINO

18:00 Lazio-Salernitana 1-3 (41′ Zaccagni, 51′ Candreva, 68′ Fazio, 76′ Dia) – IL TABELLINO

20:45 Torino-Milan 2-1 (35′ Djidji, 37′ Miranchuk, 67′ Messias)

LUNEDI’ 31 OTTOBRE

18:30 Hellas Verona-Roma 1-3 (27′ Dawidowicz, 45′ Zaniolo, 88′ Volpato, 92′ El Shaarawy) – IL TABELLINO

20:45 Monza-Bologna 1-2 (57′ Petagna (rig), 60′ Ferguson, 73′ Orsolini) – IL TABELLINO

TREDICESIMA GIORNATA

VENERDI’ 4 NOVEMBRE

20:45 Udinese-Lecce 1-1 (33′ Colombo, 68′ Beto) – IL TABELLINO

SABATO 5 NOVEMBRE

15:00 Empoli-Sassuolo 1-0 (64′ Baldanzi) – IL TABELLINO

15:00 Salernitana-Cremonese 2-2 (3′ Piatek, 12′ Okereke, 38′ Coulibaly, 89′ Ciofani) – IL TABELLINO

18:00 Atalanta-Napoli 1-2 (19′ Lookman, 23′ Osimhen, 35′ Elmas) – IL TABELLINO

20:45 Milan-Spezia 2-1 (21′ Hernandez, 59′ Maldini, 89′ Giroud) – IL TABELLINO

DOMENICA 6 NOVEMBRE

12:30 Bologna-Torino 2-1 (26′ Lukic, 64′ Orsolini, 72′ Posch) – IL TABELLINO

15:00 Monza-Verona 2-0 (68′ Carlos Augusto, 90′ Colpani) – IL TABELLINO

15:00 Sampdoria-Fiorentina 0-2 (4′ Bonaventura, 58′ Milenkovic) – IL TABELLINO

18:00 Roma-Lazio 0-1 (29′ Felipe Anderson) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Inter 2-0 (52′ Rabiot, 84′ Fagioli) – IL TABELLINO

QUATTORDICESIMA GIORNATA

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

18:30 Napoli-Empoli 2-0 (69′ Lozano, 88′ Zielinski) – IL TABELLINO

18:30 Spezia-Udinese 1-1 (33′ Reca, 43′ Lovric) – IL TABELLINO

20:45 Cremonese-Milan 0-0 – IL TABELLINO

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE

18:30 Lecce-Atalanta 2-1 (29′ Baschirotto, 30′ Di Francesco, 40′ Zapata) – IL TABELLINO

18:30 Sassuolo-Roma 1-1 (80′ Abraham, 85′ Pinamonti) – IL TABELLINO

20:45 Fiorentina-Salernitana 2-1 (15′ Bonaventura, 55′ Dia, 81′ Jovic) – IL TABELLINO

20:45 Inter-Bologna 6-1 (22′ Lykogiannis, 26′ Dzeko, 36′ Dimarco, 42′ Martinez, 48′ Dimarco, 59′ Calhanoglu, 76′ Gosens) – IL TABELLINO

20:45 Torino-Sampdoria 2-0 (29′ Radonjic, 59′ Vlasic) – IL TABELLINO

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE

18:30 Hellas Verona-Juventus 0-1 (60′ Kean) – IL TABELLINO

20:45 Lazio-Monza 1-0 (69′ Romero) – IL TABELLINO

QUINDICESIMA GIORNATA

VENERDI’ 11 NOVEMBRE

20:45 Empoli-Cremonese 2-0 (46′ Cambiaghi, 88′ Parisi) – IL TABELLINO

SABATO 12 NOVEMBRE

15:00 Napoli-Udinese 3-2 (15′ Osimhen, 31′ Zielinski, 58′ Elmas, 79′ Nestorovski, 82′ Samardzic) – IL TABELLINO

18:00 Sampdoria-Lecce 0-2 (45′ Colombo, 81′ Banda) – IL TABELLINO

20:45 Bologna-Sassuolo 3-0 (30′ Aebischer, 50′ Arnautovic, 78′ Ferguson) – IL TABELLINO

DOMENICA 13 NOVEMBRE

12:30 Atalanta-Inter 2-3 (25′ rig Lookman, 26′ 56′ Dzeko, 61′ aut Palomino, 77′ Palomino) – IL TABELLINO

15:00 Roma-Torino 1-1 (55′ Linetty, 94′ Matic) – IL TABELLINO

15:00 Monza-Salernitana 3-0 (24′ Carlos Augusto, 35′ Dany Mota, 75′ rig Pessina) – IL TABELLINO

15:00 Verona-Spezia 1-2 (30′ Verdi, 53′ 69′ Nzola) – IL TABELLINO

18:00 Milan-Fiorentina 2-1 (2′ Leao, 28′ Barak, 92′ Autogol Milenkovic) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Lazio 3-0 (43, e 54′ Kean, 89′ Milik) – IL TABELLINO

SEDICESIMA GIORNATA

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

12:30 Salernitana-Milan 1-2 (10′ Leao, 15′ Tonali, 83′ Bonazzoli) – IL TABELLINO

12:30 Sassuolo-Sampdoria 1-2 (25′ Gabbiadini, 28′ Augello, 64′ rig. Berardi) – IL TABELLINO

14:30 Spezia-Atalanta 2-2 (8′ Gyasi, 31′ Nzola, 77′ Hojlund, 90’+3′ Pasalic) – IL TABELLINO

14:30 Torino-Verona 2-2 (45′ Djuric, 64′ Miranchuk) – IL TABELLINO

16:30 Lecce-Lazio 2-1 (14′ Immobile, 57′ Strefezza, 71′ Colombo) – IL TABELLINO

16:30 Roma-Bologna 1-0 (6′ Pellegrini) – IL TABELLINO

18:30 Cremonese-Juventus 0-1 (90’+1′ Milik) – IL TABELLINO

18:30 Fiorentina-Monza 1-1 (19′ Cabral, 61′ Carlos Augusto) – IL TABELLINO

20:45 Inter-Napoli 1-0 (56′ Dzeko) – IL TABELLINO

20:45 Udinese-Empoli 1-1 (3′ Baldanzi, 71′ Pereyra) – IL TABELLINO

DICIASSETTESIMA GIORNATA

SABATO 7 GENNAIO

15:00 Fiorentina-Sassuolo 2-1 (48′ Saponara, 57′ Berardi (r), 91′ Gonzalez (r))

18:00 Juventus-Udinese 1-0 (86′ Danilo) – IL TABELLINO

20:45 Monza-Inter 2-2 (10′ Darmian, 11′ Ciurria, 22′ Lautaro, 93′ Autogol Dumfries) – IL TABELLINO

DOMENICA 8 GENNAIO

12:30 Salernitana-Torino 1-1 (36′ Sanabria, 49′ Vlhena) – IL TABELLINO

15:00 – Lazio-Empoli 2-2 (2′ Felipe Anderson, 54′ Zaccagni, 83′ Caputo, 93′ Marin) – IL TABELLINO

15:00 – Spezia-Lecce 0-0 – IL TABELLINO

18:00 Sampdoria-Napoli 0-2 (19′ Osimhen, 82′ Elmas rig) – IL TABELLINO

20:45 Milan-Roma 2-2 (30′ Kalulu, 77′ Pobega, 87′ Ibanez, 93′ Abraham) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 9 GENNAIO

18:30 Verona-Cremonese 2-0 (9′ e 26′ Lazovic) – IL TABELLINO

20:45 Bologna-Atalanta 1-2 (6′ Orsolini, 47′ Koopmeiners, 58′ Hojlund) – IL TABELLINO

DICIOTTESIMA GIORNATA

VENERDI’ 13 GENNAIO

20:45 Napoli-Juventus 5-1 (14′, 65′ Osimhen, 39′ Kvaratskhelia 39′, 42′ Di Maria, 55′ Rrahmani, 72′ Elmas) – IL TABELLINO

SABATO 14 GENNAIO

15:00 Cremonese-Monza 2-3 (8′ Ciurria, 19 e 55′ Caprari, 67′ Ciofani, 83′ Dessers) – IL TABELLINO

18:00 Lecce-Milan 2-2 (3′ aut. Theo Hernandez, 23′ Baschirotto, 58′ Leao, 71′ Calabria) – IL TABELLINO

20:45 Inter-Verona 1-0 (3′ Lautaro Martinez) – IL TABELLINO

DOMENICA 15 GENNAIO

12:30 Sassuolo-Lazio 0-2 (48′ rig. Zaccagni, 94′ Felipe Anderson) – IL TABELLINO

15:00 – Torino-Spezia 0-1 (28′ rig. Nzola) – IL TABELLINO

15:00 – Udinese-Bologna 1-2 (10′ Beto, 59′ Sansone, 80′ Posch) – IL TABELLINO

18:00 Atalanta-Salernitana 8-2 (5′ Boga, 10′ Dia, 20′ rig., 54′ Lookman, 23′ Scalvini, 38′ Koopmeiners, 41′ Hojlund, 56′ Nicolussi Caviglia, 60′ Ederson, 85′ Zortea) – IL TABELLINO

20:45 Roma-Fiorentina 2-0 (40′ 82′ Dybala) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 16 GENNAIO

20:45 Empoli-Sampdoria 1-0 (55′ Ebuehi) – IL TABELLINO

DICIANNOVESIMA GIORNATA

SABATO 21 GENNAIO

15:00 Verona-Lecce 2-0 (40′ Depaoli, 54′ Lazovic) – IL TABELLINO

18:00 Salernitana-Napoli 0-2 (45+3′ Di Lorenzo, 48′ Osimhen) – IL TABELLINO

20:45 Fiorentina-Torino 0-1 (33′ Miranchuk) – IL TABELLINO

DOMENICA 22 GENNAIO

12:30 Sampdoria-Udinese 0-1 (88 Ehizibue) – IL TABELLINO

15:00 Monza-Sassuolo 1-1 (13′ Ferrari, 60′ Caprari) – IL TABELLINO

18:00 Spezia-Roma 0-2 (44′ El Shaarawy, 49′ Abraham) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Atalanta 3-3 (4′ 53′ Lookman, 25′ Di Maria rig., 34′ Milik, 47′ Maehle, 65′ Danilo) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 23 GENNAIO

18:30 Bologna-Cremonese 1-1 (50′ Okereke rig, 55′ aut Chiriches) – IL TABELLINO

20:45 Inter-Empoli 0-1 (66′ Baldanzi) – IL TABELLINO

MARTEDI’ 24 GENNAIO

20:45 Lazio-Milan 4-0 (4′ Milinkovic-Savic, 38′ Zaccagni, 67′ rig Luis Alberto, 75′ Felipe Anderson) – IL TABELLINO

VENTESIMA GIORNATA

VENERDI’ 27 GENNAIO

18:30 Bologna-Spezia 2-0 (37′ Posch, 77′ Orsolini) – IL TABELLINO

20:45 Lecce-Salernitana 1-2 (5′ Dia, 20′ Vilhena, 23′ Strefezza) – IL TABELLINO

SABATO 28 GENNAIO

15:00 Empoli-Torino 2-2 (37′ Luperto, 69′ Marin, 82′ Ricci, 85′ Sanabria) – IL TABELLINO

18:00 Cremonese-Inter 1-2 (11′ Okereke, 21′ 65′ Lautaro Martinez) – IL TABELLINO

20:45 Atalanta-Sampdoria 2-0 (43′ Maehle, 57′ Lookman) – IL TABELLINO

DOMENICA 29 GENNAIO

12:30 Milan-Sassuolo 2-5 (19′ Defrel, 22′ Frattesi, 24′ Giroud, 30′ Berardi, 47′ rig. Laurienté, 79′ Matheus Henrique, 81′ Origi) – IL TABELLINO

15:00 Juventus-Monza 0-2 (18′ Ciurria, 39′ Mota) – IL TABELLINO

18:00 Lazio-Fiorentina 1-1 (8′ Casale, 49′ Nico Gonzalez) – IL TABELLINO

20:45 Napoli-Roma 2-1 (17′ Osimhen, 75′ El Shaarawy, 86′ Simeone) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 30GENNAIO

20:45 Udinese-Verona 1-1 (4′ Aut.Becao, 21′ Samarzdic) – IL TABELLINO

VENTUNESIMA GIORNATA

SABATO 4 FEBBRAIO

15:00 Cremonese-Lecce 0-2 (58′ Baschirotto, 69′ Strefezza) – IL TABELLINO

18:00 Roma-Empoli 2-0 (2′ Ibanez, 6′ Abraham) – IL TABELLINO

20:45 Sassuolo-Atalanta 1-0 (55′ Laurientè) – IL TABELLINO

DOMENICA 5 FEBBRAIO

12:30 Spezia-Napoli 0-3 (47′ Kvaratshkelia, 68′ e 73′ Osimhen) – IL TABELLINO

15:00 Torino-Udinese 1-0 (49′ Karamoh) – IL TABELLINO

18:00 Fiorentina-Bologna 1-2 (14′ rig Orsolini, 19′ Saponara, 48′ Posch) – IL TABELLINO

20:45 Inter-Milan 1-0 (34′ Lautaro Martinez) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO

18:30 Verona-Lazio 1-1 (45′ Pedro, 54′ Ngonge) – IL TABELLINO

20:45 Monza-Sampdoria 2-2 (12′ e 58′ Gabbiadini, 32′ Petagna, 98′ Pessina) – IL TABELLINO

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO

20:45 Salernitana-Juventus 0-3 (26′ rig, 47′ Vlahovic, 44′ Kostic) – IL TABELLINO

VENTIDUESIMA GIORNATA

VENERDI’ 10 FEBBRAIO

20:45 Milan-Torino 1-0 (62′ Giroud) – IL TABELLINO

SABATO 11 FEBBRAIO

15:00 Empoli-Spezia 2-2 (25′ e 31′ Verde, 71′ Cambiaghi, 94′ Vignato) – IL TABELLINO

18:00 Lecce-Roma 1-1 (7′ aut Ibanez, 17′ rig Dybala) – IL TABELLINO

20:45 Lazio-Atalanta 0-2 (23′ Zappacosta, 67′ Hojlund) – IL TABELLINO

DOMENICA 12 FEBBRAIO

12:30 Udinese-Sassuolo 2-2 (1′ Udogie, 7′ Henrique, 28′ Bijol, 45′ Nehuen Perez) – IL TABELLINO

15:00 Bologna-Monza 0-1 (25′ Donati) – IL TABELLINO

18:00 Juventus-Fiorentina 1-0 (34′ Rabiot) – IL TABELLINO

20:45 Napoli-Cremonese 3-0 (22′ Kvaratshkelia, 65′ Osimhen, 78′ Elmas) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO

18:30 Verona-Salernitana 1-0 (31′ Ngonge) – IL TABELLINO

20:45 Sampdoria-Inter 0-0 – IL TABELLINO

VENTITREESIMA GIORNATA

VENERDI’ 17 FEBBRAIO

20:45 Sassuolo-Napoli 0-2 (12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen) – IL TABELLINO

SABATO 18 FEBBRAIO

15:00 Sampdoria-Bologna 1-2 (27′ Soriano, 68′ rig. Sabiri, 90′ Orsolini) – IL TABELLINO

18:00 Monza-Milan 0-1 (31′ Messias) – IL TABELLINO

20:45 Inter-Udinese 3-1 (20′ Lukaku, 43′ Lovric, 73′ Mkhitaryan, 89′ Lautaro Martinez) – IL TABELLINO

DOMENICA 19 FEBBRAIO

12:30 Atalanta-Lecce 1-2 (4′ Ceesay, 74′ Blin, 87” Hojlund) – IL TABELLINO

15:00 Fiorentina-Empoli 1-1 (29′ Cambiaghi, 85′ Cabral) – IL TABELLINO

15:00 Salernitana-Lazio 0-2 (15′ st e 24′ st rig. Immobile) – IL TABELLINO

18:00 Spezia-Juventus 0-2 (32′ Kean, 66′ Di Maria) – IL TABELLINO

20:45 Roma-Verona 1-0 (45′ Solbakken) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO

20:45 Torino-Cremonese 2-2 (41′ Sanabria, 54′ Tsatdjout, 74′ Valeri, 79′ Singo) – IL TABELLINO

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA

SABATO 25 FEBBRAIO

18:00 Empoli-Napoli 0-2 (17′ aut Ismajli, 28′ Osimhen) – IL TABELLINO

20:45 Lecce-Sassuolo 0-1 (65′ Thorstvedt) – IL TABELLINO

DOMENICA 26 FEBBRAIO

12:30 Bologna-Inter 1-0 (75′ Orsolini) – IL TABELLINO

15:00 Salernitana-Monza 3-0 (52′ Coulibaly, 65′ Kastanos, 71′ Candreva) – IL TABELLINO

18:00 Udinese-Spezia 2-2 (6′, 72′ Nzola, 22′ Beto, 55′ Pereyra) – IL TABELLINO

20:45 Milan-Atalanta 2-0 (25′ Autogol Musso, 86′ Messias) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO

18:30 Verona-Fiorentina 0-3 (12’ Barak, 38’ Cabral, 44’ Biraghi) – IL TABELLINO

20:45 Lazio-Sampdoria 1-0 (80′ Luis Alberto) – IL TABELLINO

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

18:30 Cremonese-Roma 2-1 (17′ Tsadjout, 71′ Spinazzola, 83′ rig. Ciofani) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Torino 4-2 (2′ Karamoh, 16′ Cuadrado, 43′ Sanabria, 45’+1′ – Danilo, 71′ Bremer, 81′ Rabiot) – IL TABELLINO

VENTICINQUESIMA GIORNATA

VENERDI’ 3 MARZO

20:45 Napoli-Lazio 0-1 (67′ Vecino) – IL TABELLINO

SABATO 4 MARZO

15:00 Monza-Empoli 2-1 (19′ Ciurria, 51′ Satriano, 67′ Izzo) – IL TABELLINO

18:00 Atalanta-Udinese 0-0 – IL TABELLINO

20:45 Fiorentina-Milan 2-1 (49′ Gonzalez, 87′ Jovic, 95′ Theo Hernandez) – IL TABELLINO

DOMENICA 5 MARZO

12:30 Spezia-Verona 0-0 – IL TABELLINO

15:00 Sampdoria-Salernitana 0-0 – IL TABELLINO

18:00 Inter-Lecce 2-0 (29′ Mkhitaryan, 53′ Lautaro Martinez) – IL TABELLINO

20:45 Roma-Juventus 1-0 (53′ Mancini) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 6 MARZO

18:30 Sassuolo-Cremonese 3-2 (26′ Laurientè, 41′ Frattesi, 62′ 83′ Dessers, 92′ Bajrami) – IL TABELLINO

20:45 Torino-Bologna 1-0 (22′ Karamoh) – IL TABELLINO

VENTISEIESIMA GIORNATA

VENERDI’ 10 MARZO

20:45 Spezia-Inter 2-1 (55′ Maldini, 83′ Lukaku, 87′ Nzola) – IL TABELLINO

SABATO 11 MARZO

15:00 Empoli-Udinese 0-1 (54′ Becao) – IL TABELLINO

18:00 Napoli-Atalanta 2-1 (15’st Kvaratskhelia, 32’st Rrahmani) IL TABELLINO

20:45 Bologna-Lazio 0-0 IL TABELLINO

DOMENICA 12 MARZO

12:30 Lecce-Torino 0-2 (20′ Singo, 23′ Sanabria) – IL TABELLINO

15:00 Cremonese-Fiorentina 0-2 (27′ Mandragora, 50′ Cabral) – IL TABELLINO

15:00 Verona-Monza 1-1 (51′ Verdi, 55′ Sensi) – IL TABELLINO

18:00 Roma-Sassuolo 3-4 (13′ e 18′ Lauriente, 26′ Zalewski, 49′ Berardi, 51′ Dybala, 75′ Pinamonti, 95′ Wijnaldum) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Sampdoria 4-2 (11′ Bremer, 26′ Rabiot, 31′ Augello, 32′ Djuricic, 64′ Rabiot, 94′ Soulè) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 13 MARZO

20:45 Milan-Salernitana 1-1 (45+1′ Giroud, 61′ Dia) – IL TABELLINO

VENTISETTESIMA GIORNATA

VENERDI’ 17 MARZO

18:30 Sassuolo-Spezia 1-0 (70′ Berardi) – IL TABELLINO

20:45 Atalanta-Empoli 2-1 (44′ Ebuehi, 58′ De Roon, 86′ Hojlund) – IL TABELLINO

SABATO 18 MARZO

15:00 Monza-Cremonese 1-1 (62′ Ciofani, 69′ Carlos Augusto) – IL TABELLINO

18:00 Salernitana-Bologna 2-2 (7′ Pirola, 11′ Ferguson, 64′ Dia, 73′ Lykogiannis) – IL TABELLINO

20:45 Udinese-Milan 3-1 (9′ Pereyra, 45+3′ Ibrahimovic, 45+6′ Becao, 70′ Ehizibue) – IL TABELLINO

DOMENICA 19 MARZO

12:30 Sampdoria-Verona 3-1 (24′ e 35′ Gabbiadini, 88′ Faraoni, 98′, Zanoli) – IL TABELLINO

15:00 Fiorentina-Lecce 1-0 (27′ aut. Gallo) – IL TABELLINO

15:00 Torino-Napoli 0-4 (9′ pt Osimhen, 35′ pt Kvaratskhelia (rig); 6′ st Osimhen, 23′ st Ndombelé) – IL TABELLINO

18:00 Lazio-Roma 1-0 (20′ st Zaccagni) – IL TABELLINO

20:45 Inter-Juventus 0-1 (23′ Kostic) – IL TABELLINO

VENTOTTESIMA GIORNATA

SABATO 1 APRILE

15:00 Cremonese-Atalanta 3-1 (44′ De Roon, 55′ rig. Ciofani, 73′ Boga, 93′ Lookman) IL TABELLINO

18:00 Inter-Fiorentina 0-1 (54′ Bonaventura) IL TABELLINO

20:45 Juventus-Hellas Verona 1-0 (56′ Kean) – IL TABELLINO

DOMENICA 2 APRILE

12:30 Bologna-Udinese 3-0 (3′ Posch, 12′ Moro, 49′ Barrow) – IL TABELLINO

15:00 Spezia-Salernitana 1-1 (43′ aut. Caldara, 70′ Shomurodov) – IL TABELLINO

15:00 Monza-Lazio 0-2 (13′ Pedro, 11′ Milinkovic-Savic) – IL TABELLINO

18:00 Roma-Sampdoria 3-0 (57′ Wijnaldum, 88′ rig. Dybala, 93′ El Shaarawy) – IL TABELLINO

20:45 Napoli-Milan 0-4 (17′ 59′ Leao, 25′ Brahim Diaz, 66′ Saelemaekers) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 3 APRILE

18:30 Empoli-Lecce 1-0 (62′ Caputo) – IL TABELLINO

20:45 Sassuolo-Torino 1-1 (36′ Pinamonti, 66 Sanabria) – IL TABELLINO

VENTINOVESIMA GIORNATA

VENERDI’ 7 APRILE

17:00 Salernitana-Inter 1-1 (6′ Gosens, 90′ Candreva) – IL TABELLINO

19:00 Lecce-Napoli 1-2 (18′ Di Lorenzo, 52′ Di Francesco, 64′ Autogol Gallo) – IL TABELLINO

21:00 Milan-Empoli 0-0 – IL TABELLINO

SABATO 8 APRILE

12:30 Udinese-Monza 2-2 (18′ Lovric, 48′ Colpani, 56′ Rovella, 92′ Beto) – IL TABELLINO

14:30 Fiorentina-Spezia 1-1 (25′ Autogol Wisniewski, 32′ Nzola) – IL TABELLINO

16:30 Atalanta-Bologna 0-2 (49′ Sansone, 86′ Orsolini) – IL TABELLINO

16:30 Sampdoria-Cremonese 2-3 (15′ Leris, 35′ Ghiglione, 66′ Lammers, 85′ Lochoshvili, 94′ Sernicola) – IL TABELLINO

18:30 Torino-Roma 0-1 (10′ rig Dybala) – IL TABELLINO

18:30 Verona-Sassuolo 2-1 (34′ Harroui, 83′ Ceccherini, 95′ Gaich) – IL TABELLINO

20:45 Lazio-Juventus 2-1 (38′ Milinkovic-Savic, 42′ Rabiot, 53′ Zaccagni) – IL TABELLINO

TRENTESIMA GIORNATA

VENERDI’ 14 APRILE

18:30 Cremonese-Empoli 1-0 (4′ Dessers) – IL TABELLINO

20:45 Spezia-Lazio 0-3 (36′ Immobile, 52′ Felipe Anderson, 89′ Marcos Antonio) – IL TABELLINO

SABATO 15 APRILE

15:00 Bologna-Milan 1-1 (1′ Sansone, 40′ Pobega) – IL TABELLINO

18:00 Napoli-Verona 0-0 – IL TABELLINO

20:45 Inter-Monza 0-1 (78′ Caldirola) – IL TABELLINO

DOMENICA 16 APRILE

12:30 Lecce-Sampdoria 1-1 (31′ Ceesay, 78′ Jesè) – IL TABELLINO

15:00 Torino-Salernitana 1-1 (9′ Vilhena, 57′ Sanabria) – IL TABELLINO

18:00 Sassuolo-Juventus 1-0 (67′ Defrel) – IL TABELLINO

20:45 Roma-Udinese 3-0 (37′ Bove, 55′ Pellegrini, 91′ Abraham) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 17 APRILE

20:45 Fiorentina-Atalanta 1-1 (37′ Maehle, 56′ Cabral) – IL TABELLINO

TRENTUNESIMA GIORNATA

VENERDI’ 21 APRILE

20:45 Verona-Bologna 2-1 (45+6′ e 61′ Verdi, 94′ Dominguez) – IL TABELLINO

SABATO 22 APRILE

15:00 Salernitana-Sassuolo 3-0 (9′ Pirola, 20′ Dia, 65′ Coulibaly) – IL TABELLINO

18:00 Lazio-Torino 0-1 (43′ Ilic) – IL TABELLINO

20:45 Sampdoria-Spezia 1-1 (23′ Amione, 59′ Verde) – IL TABELLINO

DOMENICA 23 APRILE

12:30 Empoli-Inter 0-3 (48′ 76′ Lukaku, 88′ Lautaro Martinez) – IL TABELLINO

15:00 Monza-Fiorentina 3-2 (8′ Kouame, 13′ Saponara, 26′ aut Biraghi, 43′ Mota, 59′ rig Pessina) – IL TABELLINO

15:00 Udinese-Cremonese 3-0 (2′ Samardzic, 27′ Perez, 36′ Success) – IL TABELLINO

18:00 Milan-Lecce 2-0 (40′, 75′ Leao) – IL TABELLINO

20:45 Juventus-Napoli 0-1 (93′ Raspadori) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 24 APRILE

20:45 Atalanta-Roma 3-1 (39′ Pasalic, 74′ Toloi, 83′ Pellegrini, 84′ Koopmeiners) – IL TABELLINO

TRENTADUESIMA GIORNATA

VENERDI’ 28 APRILE

18:30 Lecce-Udinese 1-0 (61′ rig Strefezza) – IL TABELLINO

20:45 Spezia-Monza 0-2 (21′ Ciurria, 93′ Carlos Augusto) – IL TABELLINO

SABATO 29 APRILE

18:00 Roma-Milan 1-1 (93′ Abraham, 97′ Saelemaekers) IL TABELLINO

20:45 Torino-Atalanta 1-2 (34′ Zappacosta, 75′ Sanabria, 88′ Zapata) – IL TABELLINO

DOMENICA 30 APRILE

12:30 Inter-Lazio 3-1 (30′ Felipe Anderson, 78′ e 90′ Lautaro Martinez, 83′ Gosens) – IL TABELLINO

15:00 Cremonese-Verona 1-1 (9′ Okereke, 75′ Verdi) – IL TABELLINO

15:00 Sassuolo-Empoli 2-1 (11′ Cambiaghi, 82′ 97′ rig. Berardi) – IL TABELLINO

15:00 Napoli-Salernitana 1-1 (62′ Olivera, 84′ Dia) – IL TABELLINO

18:00 Fiorentina-Sampdoria 5-0 (45′ Castrovilli, 62′ Dodo, 66′ Duncan, 76′ Kouame, 88′ Terzic) – IL TABELLINO

20:45 Bologna-Juventus 1-1 (10 rig Orsolini, 60′ Milik) – IL TABELLINO

TRENTATREESIMA GIORNATA

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO

18:00 Atalanta-Spezia 3-2 (18′ pt Gyasi, 32′ pt De Roon, 3′ st Zappacosta, 9′ st Muriel, 19′ st Bourabia) – IL TABELLINO

18:00 Juventus-Lecce 2-1 (15’pt Paredes, 37’pt Ceesay (rig), 40’pt Vlahovic) – IL TABELLINO

18:00 Salernitana-Fiorentina 3-3 (10′ pt, 14′ st e 36′ st (rig.) Dia, 36′ pt Gonzalez, 26′ st Ikoné, 39′ Biraghi) – IL TABELLINO

18:00 Sampdoria-Torino 0-2 (31′ Buongiorno, 94′ Pellegri) – IL TABELLINO

21:00 Lazio-Sassuolo 2-0 (14′ pt Felipe Anderson, 47′ st Basic) – IL TABELLINO

21:00 Milan-Cremonese 1-1 (33′ st Okereke, 48′ st Messias) – IL TABELLINO

21:00 Monza-Roma 1-1 (24′ pt El Shaarawy, 39′ pt Caldirola) – IL TABELLINO

21:00 Verona-Inter 0-6 (31’pt Gaich (aut), 36’pt Calhanoglu, 38’pt e 16’st Dzeko, 10’st e 47’st Lautaro) – IL TABELLINO

GIOVEDI’ 4 MAGGIO

20:45 Empoli-Bologna 3-1 (1′ aut. Lucumì, 45’+1′ Akpa-Akpro, 68′ Cambiaghi, 88′ rig. Orsolini)

20:45 Udinese-Napoli 1-1 (13′ Lovric, 52′ Osimhen)

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

SABATO 6 MAGGIO

15:00 Milan-Lazio 2-0 (17′ Bennacer, 29′ Hernandez) – IL TABELLINO

18:00 Roma-Inter 0-2 (33′ Dimarco, 74′ Lukaku) – IL TABELLINO

20:45 Cremonese-Spezia 2-0 (41′ Ciofani, 77′ Vasquez) – IL TABELLINO

DOMENICA 7 MAGGIO

12:30 Atalanta-Juventus 0-2 (55′ Iling, 96′ Vlahovic) – IL TABELLINO

15:00 Torino-Monza 1-1 (46′ Sanabria, 87′ Caprari) – IL TABELLINO

18:00 Napoli-Fiorentina 1-0 (74′ rig. Osimhen) – IL TABELLINO

20:45 Lecce-Hellas Verona 0-1 (71′ Ngonge) – IL TABELLINO

LUNEDI’ 8 MAGGIO

18:30 Empoli-Salernitana 2-1 (37′ Cambiaghi, 63′ Caputo, 85′ Piatek) IL TABELLINO

18:30 Udinese-Sampdoria 2-0 (9′ Pereyra, 34′ Masina) IL TABELLINO

20:45 Sassuolo-Bologna 1-1 (15′ Berardi, 42′ Dominguez) – IL TABELLINO

TRENTACINQUESIMA GIORNATA

VENERDI’ 12 MAGGIO

20:45 Lazio-Lecce

SABATO 13 MAGGIO

15:00 Salernitana-Atalanta

18:00 Spezia-Milan

20:45 Inter-Sassuolo

DOMENICA 14 MAGGIO

12:30 Hellas Verona-Torino

15:00 Fiorentina-Udinese

15:00 Monza-Napoli

18:00 Bologna-Roma

20:45 Juventus-Cremonese

LUNEDI’ 15 MAGGIO

20:45 Sampdoria-Empoli