Serie A, Torino corsaro a Reggio Emilia: Sassuolo ko. Pari spettacolo tra Cagliari e Pisa

I granata vincono ancora grazie al rigore di Vlasic, 2-2 ricco di emozioni alla Unipol Domus tra sardi e toscani nella sedicesima giornata.

Sedicesima giornata di Serie A che regala risultati importanti e partite combattute. Nel lunch match il Torino conquista una vittoria pesante in trasferta, mentre nel pomeriggio Cagliari e Pisa danno vita a un pareggio ricco di gol e colpi di scena.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Torino solido: decide Vlasic dal dischetto

Secondo successo consecutivo per il Torino di Marco Baroni, che espugna il Mapei Stadium battendo 1-0 il Sassuolo. Gara equilibrata, con ritmi contenuti e grande attenzione tattica da entrambe le parti.

Dopo una traversa di Cheddira nei primi minuti (azione poi annullata per fuorigioco), la partita si incanala su binari prudenti. Al 22’ viene inizialmente assegnato un rigore ai granata, poi revocato dal Var per un fallo precedente. Il Torino però cresce alla distanza e, dopo aver sfiorato il gol con Zapata, trova l’episodio decisivo al 66’: fallo di Doig su Simeone e rigore trasformato con freddezza da Nikola Vlasic.

Nel finale il Sassuolo prova a reagire, ma la difesa granata regge e il successo esterno consente al Torino di salire a quota 20 punti, allontanandosi dalla zona calda e avvicinandosi proprio agli emiliani, fermi a 21.

Cagliari-Pisa 2-2: emozioni e ribaltamenti

Spettacolo alla Unipol Domus, dove Cagliari e Pisa si dividono la posta in palio con un pareggio per 2-2. Ospiti intraprendenti sin dall’avvio e premiati nel finale di primo tempo: fallo di mano di Adopo e rigore trasformato da Matteo Tramoni per lo 0-1.

Nella ripresa il Cagliari cambia marcia. Al 59’ arriva il pareggio firmato da Michael Folorunsho, che colpisce di testa su cross di Zappa prima di uscire per infortunio. L’inerzia è tutta rossoblù e al 71’ arriva il sorpasso con Semih Kilicsoy, al primo gol in Serie A con un destro potente sotto la traversa.

Il Pisa però non molla e trova il pareggio nel finale: al 89’ Stefano Moreo firma il 2-2 che gela lo stadio. Nel recupero i toscani sfiorano addirittura il colpo grosso, ma il risultato non cambia.

Il Cagliari sale a 15 punti, mentre il Pisa raggiunge quota 11. Nel prossimo turno i sardi faranno visita proprio al Torino, mentre i toscani ospiteranno la Juventus all’Arena Garibaldi.