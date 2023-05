Pagelle Atalanta-Juventus 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Atalanta-Juventus 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Bel primo tempo ma si chiude a reti inviolate, al Gewiss Stadium del resto in palio c’è la Champions e così nel secondo tempo arriva la rete di Iling che decide la partita e forse anche la corsa per le prime quattro posizioni per queste due squadre, nel recupero il raddoppio di Vlahovic. Di seguito ecco le pagelle di Atalanta-Juventus.

GLI HIGHLIGHTS

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5.5, Djimsiti 6.5, Scalvini 6; Zappacosta 5, De Roon 6, Ederson 6.5 (5’st Boga 6) (20’st Soppy 6), Maehle 5.5; Koopmeiners 6.5, Pasalic 6 (15’st Muriel 6.5); Zapata 6. In panchina: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Palestra. Allenatore: Gasperini 6

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Rugani 6.5, Alex Sandro 6.5; Cuadrado 5.5, Fagioli 6 (20’st Pogba 6), Locatelli 5.5, Rabiot 6.5, Iling-Junior 7 (37’st Kostic sv); Di Maria 5 (37’st Chiesa sv), Milik 6 (20’st Vlahovic 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Bremer, Gatti, Kean, Bonucci, Miretti, Soulé, Barbieri. Allenatore: Allegri 6.5

ARBITRO: Doveri di Roma 1 5

RETI: 11’st Iling-Junior, 53’st Vlahovic

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 19.498. Ammoniti: Rabiot, Maehle, Vlahovic. Espulsi: -. Angoli: 7-3. Recupero: 1’pt, 8’st