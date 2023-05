Pagelle Empoli-Juventus 4-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Empoli-Juventus, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Castellani partenza shock dei ragazzi di Massimiliano Allegri che dopo venti minuti si trovano sotto 2-0: prima Caputo su calcio di rigore causato da un fallo di Milik su Cambiaghi e poi su calcio d’angolo Luperto ribadisce la palla in rete. I bianconeri non sembrano essere centrati e ad inizio ripresa subiscono il 3-0 ancora da Caputo. Nel finale Chiesa segna, ma ormai è troppo tardi: la Champions League è ormai un miraggio. Nel finale segna anche Piccoli: 4-1, che disfatta.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario 6; Ebuehi 6, Ismajli 6, Luperto 7, Parisi 6; Grassi 6.5, Bandinelli 6.5 (23’st Haas 6); Akpa Akpro 7 (43’st Stojanovic sv), Fazzini 6.5 (34’st Henderson sv) 6, Cambiaghi 6.5 (34’st Pjaca sv); Caputo 8 (43′ st Piccoli 7). In panchina: Perisan, Ujkani, Tonelli, Cacace, Vignato, Destro, Satriano. Allenatore: Zanetti 7.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5.5, Bremer 5, Alex Sandro 4.5 (18’st Rugani 5.5); Barbieri 5.5 (1’st Chiesa 7), Miretti 5.5 (1’st Paredes 5), Locatelli 5 (14’st Di Maria 5), Rabiot 5, Kostic 5; Milik 5 (13’st Kean 5.5), Vlahovic 5.5. In panchina: Pinsoglio, Perin, Riccio, Sersanti, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 4.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

RETI: 18’pt (Rig.) e 3’st Caputo, 21’pt Luperto, 40’st Chiesa, 48’st Piccoli.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Parisi, Rabiot, Bandinelli, Paredes.

Angoli 7-3 per la Juventus.

Recupero: 2′; 6′.