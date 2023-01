Pagelle Roma-Fiorentina 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Fiorentina, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico la partita per i viola si mette subito in salita: al ventiquattresimo infatti Dodo viene espulso per doppia ammonizione e lascia i suoi compagni in dieci con una vita da giocare. I giallorossi ne approfittano sul finire dei due tempi: Abraham per Dybala, in entrambe le occasioni, è 2-0. Giallorossi appaiati in classifica con Lazio e Atalanta, a -3 da Inter e Juventus.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Kumbulla 7; Celik 6.5, Bove 5.5 (21’ st Matic 6), Cristante 6, Pellegrini 6 (29’ st Tahirovic 6), Zalewski 6.5 (21’ st Spinazzola 6); Dybala 7.5 (43’ st Solbakken sv), Abraham 7 (43’ st Belotti sv).

In panchina: Boer, Svilar, Vina, Keramitsis, Camara, Volpato, Shomurodov, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho 6.5.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodò 4, Milenkovic 6, Igor 5.5, Biraghi 6; Amrabat 6, Duncan sv (29’ pt Venuti 6); Ikone 5 (1’ st Barak 5.5), Bonaventura 5 (40’ st Castrovilli sv), Kouame 6; Jovic 5 (1’ st N. Gonzalez 6.5).

In panchina: Cerofolini, Gollini, Terzic, Ranieri, Kayode, Amatucci, Bianco, Krastev, Di Stefano.

Allenatore: Italiano 6.

ARBITRO: Giua di Olbia 5.5.

RETI: 40’ pt Dybala, 37’ st Dybala.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 24’ pt Dodò espulso per somma di ammonizioni (entrambe per fallo di gioco).

Ammoniti: Smalling, Kumbulla, Nico Gonzalez, Bove, Igor.

Angoli: 5-9.

Recupero: 3’ pt, 3’ st.