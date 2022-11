Pagelle Monza-Verona 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e le azioni salienti di Monza-Verona 2-0, match della tredicesima giornata di Serie A 2022/2023. La prima occasione è dei biancorossi con Ciurria che penetra in area dalla destra e crossa basso in area piccola dove Tameze devia la sfera sui piedi di Caprari. L’ex di turno calcia a botta sicura ma trova il salvataggio provvidenziale della difesa. Al 17′ Bocchetti perde Faraoni per infortunio e al 27′ deve fare i conti con l’espulsione al var di Magnani per un fallo su Mota che secondo l’arbitro ha negato una chiara occasione da gol.

HIGHLIGHTS

Al 68′ il Monza passa in vantaggio. Da esterno a esterno: Ciurria sfonda sulla destra e scarica per Carlos Augusto che col destro batte sul primo palo Montipò. All’87’ Sensi si ferma per un infortunio. In campo va Colpani che ha bisogno di un minuto e di una palla buona per raddoppiare. Ottava sconfitta consecutiva per la squadra di Bocchetti.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 6.5, Marlon 6 (63′ Antov 6), Caldirola 6; Ciurria 7, Rovella 6, Sensi 7 (87′ Bondo sv), Carlos Augusto 7; Pessina 6 (86′ Colpani 7), Caprari 6 (62′ Petagna 6); Mota 6.5 (92′ Vignato sv)

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Birindelli, Ranocchia, Carboni, D’Alessandro.

Allenatore: Raffaele Palladino 6.5

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Tameze 6, Magnani 4, Günter 6; Faraoni sv (18′ Lasagna), Hongla 6, Veloso 6 (60′ Sulemana 6), Depaoli 6; Kallon 6 (46′ Terracciano sv), Lazovic 6 (60′ Doig 6); Henry 5 (75′ Verdi 5.5)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Djuric, Praszelik, Cabal

Allenatore: Salvatore Bocchetti 6

Arbitro: Francesco Cosso (Sez. AIA di Reggio Calabria) 6.

RETI: 68′ Carlos Augusto, 90′ Colpani.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 27′ Magnani espulso per rosso diretto (chiara occasione da gol).

Ammoniti: Izzo, Gunter, Marlon, Carlos Augusto. Angoli: 5-2. Recupero: 1′ pt, 6′ st.