Pagelle Roma-Sassuolo 3-4: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Sassuolo, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico grande partenza dei neroverdi che trovano due gol con Laurienté e dominano anche sul piano del gioco. Una bella rete di Zalewski dà linfa ai giallorossi, ma Kumbulla rifila un calcio da fermo a Berardi e di fatto chiude il match: rigore e rosso diretto. Berardi dal dischetto fa 3-1. Nella ripresa una magia di Dybala riapre l’incontro sul 2-3, ma Pinamonti con lo scavetto rimette due gol di distanza tra le due squadre. Nel finale Wijnaldum fa 3-4, ma ormai è troppo tardi.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5; Kumbulla 2, Smalling 5.5, Ibanez 5; Zalewski 5.5 (32’ st Volpato sv), Bove 4 (1’ st Dybala 6), Matic 5 (11’ st Camara 4), Wijnaldum 6, Spinazzola 5 (1’ st Karsdorp 5); El Shaarawy 4.5, Abraham 4.5 (32’ st Majchrzak sv).

In panchina: Boer. Svilar, Celik, Mancini, Keramitsis, Tahirovic, Pisilli, Majchrzak.

Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 5.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 7; Toljan 7, Ferrari 7, Tressoldi 6.5 (19’ st Erlic 6), Rogerio 7 (43’ st Marchizza sv); Frattesi 7.5, M. Lopez 6.5 (19’ st Obiang 6), Henrique 7.5; Berardi 7.5 (31’ st Bajrami sv), Pinamonti 7, Laurienté 8 (31’ st Defrel sv).

In panchina: Pegolo, Russo, Romagna, Zortea, Harroui, Thorstvedt, Alvarez, Ceide.

Allenatore: Dionisi 7.5.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.5.

RETI: 13’ pt Laurienté, 18’ pt Laurientè, 26’ pt Zalewski, 49’ st Berardi (rig), 5’ st Dybala, 30’ st Pinamonti, 49’ st Wijnaldum.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 48’ st Kumbulla espulso per rosso diretto (condotta violenta).

Ammoniti: Smalling, M. Lopez, Tressoldi, Ibanez, Camara.

Angoli: 7-2.

Recupero: 5’ pt, 6’ st.