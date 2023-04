Serie A femminile, la Roma batte il Milan 3-1: Juventus a -8

La Roma di Spugna batte il Milan 3-1 e lascia a -8 la Juventus nella poule Scudetto della Serie A di calcio femminile. Al Tre Fontane, a pochi giorni dalla trasferta di Champions a Barcellona, le giallorosse si impongono con i gol di Linari (8′), Glionna (50′) e Haavi (58′). Dopo otto minuti è il difensore centrale della nazionale a realizzare l’1-0 con un tap in da due passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Roma fa la partita, ma al 42′ Vigilucci firma la rete dell’1-1 dopo una corta respinta di Ceasar. Nella ripresa la Roma torna a macinare gioco e a segnare. Al 50′ Glionna su punizione fa esplodere il Tre Fontane, ma il boato più grande si registra al 58′ quando Haavi, raccolta una corta respinta della difesa, lascia partire un missile che si infila alle spalle dell’incolpevole Giuliani. Il Milan fatica a reagire e l’occasione per riaprire tutto è tardiva, ma soprattutto negata: sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Ceasar risponde presente con un miracolo su Piemonte prima e Vigilucci poi. Si tratta della diciottesima vittoria stagionale per la Roma.