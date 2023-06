Highlights e gol Atalanta-Monza 5-2, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

5-2 al Monza e l’Atalanta è quinta nella classifica finale della Serie A 2022/2023, conquistando un posto in Europa League per la prossima stagione. Partita bellissima e in cui a fare la voce grossa è stato Koopmeiners, autore di una straordinaria tripletta. I brianzoli chiudono undicesimi a quota 52, i bergamaschi concludono l’annata con 64 punti. Riviviamo quanto accaduto al Gewiss Stadium con gli highlights del match.