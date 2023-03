Pagelle Juventus-Sampdoria 4-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Sampdoria, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Buona partenza degli ospiti che si costruiscono due occasioni da gol pulite con Gabbiadini ma non le sfrutta. La Juventus invece è cinica e con due colpi di testa, prima Bremer e dopo Rabiot, fa 2-0. La Sampdoria reagisce alla grande e in un minuto pareggia la partita: Augello fa 2-1, poi Djuricic fa 2-2. Nella ripresa la Juventus entra con un’altra voglia in campo e chiude gli ospiti nella propria metà campo. Il 3-2 lo firma Rabiot, poi Vlahovic prende il palo su rigore e Fagioli prende la traversa. Gli ospiti ci credono sino alla fine ma escono da Torino con zero punti.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin 6; Danilo 6, Bonucci 5 (1′ st Cuadrado 7), Bremer 6.5 (39′ st Rugani sv); De Sciglio 6 (42′ st Gatti sv), Fagioli 6.5, Barrenechea 5 (1′ st Locatelli 6.5), Rabiot 7.5, Kostic 6.5; Miretti 6.5 (28′ st Soulé 6.5); Vlahovic 5.5. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Paredes, Compagnon, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk 6; Gunter 5.5, Nuytinck 5 (30′ st Paoletti sv), Amione 6; Zanoli 6, Winks 5.5, Rincon 6, Augello 6 (29′ st Murru sv); Leris 5, Djuricic 6 (29′ st Jesé sv); Gabbiadini 5 (37′ st Malagrida sv). In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Sabiri, Quagliarella, Yepes. Allenatore: Stankovic 5.5.

ARBITRO: Prontera di Bologna 5.5.

RETI:11′ pt Bremer, 26′ pt Rabiot, 31′ pt Augello, 32′ pt Djuricic; 19′ st Rabiot, 49′ st Soulé.

NOTE: cielo sereno; terreno di gioco in perfette condizioni. Al 25′ st rigore calciato sul palo da Vlahovic.

Ammoniti: Rincon, Fagioli.

Angoli: 11-3 per la Juventus.

Recupero: 1′; 5′