Pagelle Milan-Cremonese 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Cremonese, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Termina in parità il match di San Siro, con i rossoneri che riescono a evitare una clamorosa beffa e metterci una pezza nel finale. Ospiti avanti al 77′ con Okereke, ma ripresi in pieno recupero da Messias. Buon punto per la squadra di Ballardini in chiave salvezza, mentre per i rossoneri si tratta di una preoccupante battuta d’arresto in ottica Champions League. Di seguito il tabellino e i voti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5.5, Kalulu 5, Thiaw 5, Ballo-Touré 6; Vranckx 6.5 (30′ st Tonali 6), Bennacer 5.5 (1′ st Krunic 6.5); Saelemaekers 6.5 (30′ st Messias 6.5), De Ketelaere 5 (18′ st Leao 6), Díaz 5; Origi 5 (18′ st Giroud 5.5).

A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Hernández, Kjær; Adli, Bakayoko, Rebić.

Allenatore: Pioli 5.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Chiricheș 6.5 (28′ st Ferrari 6), Vásquez 5.5, Lochoshvili 6; Sernicola 6, Pickel 5, Meïté 5.5, Benassi 6 (11′ st Okereke 7); Galdames 6.5 (34′ st Castagnetti sv); Buonaiuto 5.5 (11′ st Valeri 5.5), Afena-Gyan 5.5 (28′ st Ghiglione 6).

A disposizione: Saro, Sarr; Aiwu, Bianchetti; Acella; Ciofani, Dessers.

Allenatore: Ballardini 7.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.5

RETI: 33′ st Okereke, 48′ st Messias.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Pickel espulso al 51′ st per condotta antisportiva.

Ammoniti: Galdames, Vasquez, Ghiglione.

Angoli 10-0.

Recupero: 1′ pt, 5′ st