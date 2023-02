Pagelle Salernitana-Lazio 0-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Salernitana-Lazio, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Arechi di Salerno partita equilibrata nei primi venti minuti di gioco con i ragazzi di Paulo Sousa che provano a ribattere colpo su colpo ai biancocelesti. Ma piano piano Luis Alberto e compagni prendono il totale controllo del gioco e della partita. I gol arrivano nella ripresa: grande assist di Marusic per Immobile che, a porta vuota, non può sbagliare e fa 0-1. Quasi dieci minuti più tardi lo stesso Immobile si procura un calcio di rigore che lui stesso andrà a trasformare. Nel finale altro penalty per i biancocelesti, ma stavolta tira Luis Alberto che si fa ipnotizzare da Sepe. Poco male per Sarri: la Lazio torna a vincere ed è momentaneamente quarta.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe 6; Bronn 5, Daniliuc 6, Pirola 5 (30′ st Sambia sv); Candreva 6.5, Coulibaly 6, Crnigoj 5.5 (31′ st Lovato sv), Bradaric 5; Bonazzoli 5.5 (14′ st Kastanos 6), Vilhena 5.5 (1′ st Valencia 5.5); Piatek 5.5 (30′ Botheim sv). In panchina: Ochoa, Fiorillo, Bohinen, Gyomber, Iervolino, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Sousa 5.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6.5, Casale 6, Patric 6, Hysaj 6; Vecino 6 (32′ st Basic sv), Cataldi 6, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 6, Immobile 8 (41′ st Cancellieri 6.5), Pedro 6 (32′ st Romero sv).

In panchina: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Fares, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic. Allenatore: Sarri 6.5.

ARBITRO: Abisso di Palermo 6.

RETI: 15′ st e 24′ st (rig.) Immobile.

NOTE: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni.

Espulso Bronn al 44′ st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Vecino, Pirola, Valencia, Daniliuc.

Angoli: 2-9.

Recupero: 1′ pt; 4′ st.