Durant trascina Houston a Denver, Boston sale a Est: notte NBA ricca di verdetti

I 31 punti di Kevin Durant firmano il successo dei Rockets sui Nuggets, mentre i Celtics passano a Toronto e conquistano il terzo posto nella Eastern Conference.

Notte NBA ad alta intensità, con protagonisti assoluti Kevin Durant e Boston Celtics, capaci di indirizzare risultati pesanti nella corsa playoff.

Durant show a Denver: Houston colpo esterno

Prestazione maiuscola di Kevin Durant nella vittoria degli Houston Rockets sul parquet dei Denver Nuggets per 115-101. Il 37enne ha chiuso con 31 punti, risultando decisivo soprattutto dall’arco, con cinque triple a bersaglio.

Fondamentale anche l’apporto dalla panchina di Reed Sheppard, autore di 28 punti grazie a sei triple su nove tentativi. Dall’altra parte Nikola Jokic non è riuscito a incidere come di consueto, fermandosi a 25 punti e cinque assist. Denver resta terza a Ovest, appaiata agli Spurs, mentre Houston consolida la quinta posizione.

Boston corsara a Toronto

Vittoria netta per i Celtics sul campo dei Toronto Raptors: 112-96 il finale. In assenza di Jaylen Brown, è stato Payton Pritchard a prendersi la scena con 33 punti, otto rimbalzi e dieci assist in 37 minuti.

Buon contributo anche sotto i tabelloni per Luka Garza e Hugo Gonzalez, entrambi in doppia cifra nei rimbalzi. Ai Raptors non sono bastati i 24 punti a testa di Brandon Ingram e Sandro Mamukelashvili. Grazie al successo, Boston ha superato Toronto in classifica, salendo al terzo posto a Est alle spalle di Detroit e New York.

Philadelphia supera Dallas

Successo interno per i Philadelphia 76ers, che hanno battuto i Dallas Mavericks per 121-114. Nonostante i 24 punti ciascuno di Cooper Flagg e Anthony Davis, Dallas ha pagato 18 palle perse e una bassa percentuale da tre punti.

Philadelphia, priva di Paul George e Joel Embiid, ha trovato la spinta decisiva nei 38 punti di Tyrese Maxey, supportato da V.J. Edgecombe (26) e Dominick Barlow (21). I Sixers hanno così centrato la sesta vittoria nelle ultime otto gare, consolidando il quarto posto a Est, mentre Dallas resta undicesima a Ovest, in piena lotta per il play-in.