Basket Nba

Durant trascina Houston a Denver, Boston sale a Est: notte NBA ricca di verdetti

Franz Monaco
-
NBA: Houston Rockets at Denver Nuggets
Dec 20, 2025; Denver, Colorado, USA; Houston Rockets forward Kevin Durant (7) talks with head coach Ime Udoka during the second half against the Denver Nuggets at Ball Arena. Mandatory Credit: Christopher Hanewinckel-Imagn Images/Sipa USA

I 31 punti di Kevin Durant firmano il successo dei Rockets sui Nuggets, mentre i Celtics passano a Toronto e conquistano il terzo posto nella Eastern Conference.

Notte NBA ad alta intensità, con protagonisti assoluti Kevin Durant e Boston Celtics, capaci di indirizzare risultati pesanti nella corsa playoff.

Durant show a Denver: Houston colpo esterno

Prestazione maiuscola di Kevin Durant nella vittoria degli Houston Rockets sul parquet dei Denver Nuggets per 115-101. Il 37enne ha chiuso con 31 punti, risultando decisivo soprattutto dall’arco, con cinque triple a bersaglio.

Fondamentale anche l’apporto dalla panchina di Reed Sheppard, autore di 28 punti grazie a sei triple su nove tentativi. Dall’altra parte Nikola Jokic non è riuscito a incidere come di consueto, fermandosi a 25 punti e cinque assist. Denver resta terza a Ovest, appaiata agli Spurs, mentre Houston consolida la quinta posizione.

NBA Toronto Raptors v Washington Wizards

Boston Celtics’ Payton Pritchard (11) drives past Toronto Raptors’ Scottie Barnes (4) during second half NBA basketball action in Toronto on Saturday, Dec. 20, 2025. Photo by Frank Gunn/The Canadian Press/ABACAPRESS.COM

Boston corsara a Toronto

Vittoria netta per i Celtics sul campo dei Toronto Raptors: 112-96 il finale. In assenza di Jaylen Brown, è stato Payton Pritchard a prendersi la scena con 33 punti, otto rimbalzi e dieci assist in 37 minuti.

Buon contributo anche sotto i tabelloni per Luka Garza e Hugo Gonzalez, entrambi in doppia cifra nei rimbalzi. Ai Raptors non sono bastati i 24 punti a testa di Brandon Ingram e Sandro Mamukelashvili. Grazie al successo, Boston ha superato Toronto in classifica, salendo al terzo posto a Est alle spalle di Detroit e New York.

Philadelphia supera Dallas

Successo interno per i Philadelphia 76ers, che hanno battuto i Dallas Mavericks per 121-114. Nonostante i 24 punti ciascuno di Cooper Flagg e Anthony Davis, Dallas ha pagato 18 palle perse e una bassa percentuale da tre punti.

Philadelphia, priva di Paul George e Joel Embiid, ha trovato la spinta decisiva nei 38 punti di Tyrese Maxey, supportato da V.J. Edgecombe (26) e Dominick Barlow (21). I Sixers hanno così centrato la sesta vittoria nelle ultime otto gare, consolidando il quarto posto a Est, mentre Dallas resta undicesima a Ovest, in piena lotta per il play-in.

