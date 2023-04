Pagelle Udinese-Monza 2-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle e i voti di Udinese-Monza 2-2, match delle 12:30 di sabato e valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Palladino deve fare a meno dello squalificato Caprari e degli infortunati Mota e Ranocchia. In attacco rimangono fuori sia Petagna che Gytkjaer, con Valoti al ritorno da titolare dopo più di sette mesi nei panni del falso nove. In avvio, però, le scelte premiano Sottil, che conferma la solita ossatura. Al 18′ i friulani sbloccano il risultato: Walace trova l’imbucata per Sottil che scatta in posizione regolare e a tu per tu con Di Gregorio non perdona. Nella ripresa però è tutto un altro Monza. Più solido, pungente e soprattutto cinico. Al 48′ Carlos Augusto sfonda sulla sinistra e crossa in area, dove Colpani al volo batte Silvestri. Al 56′ è un altro contropiede a far male all’Udinese. Stavolta è Sensi a guidare la transizione e a regalare una palla d’oro col contagiri in area a Rovella che firma la prima rete in Serie A. Nel recupero però l’Udinese la recupera. Sugli sviluppi di uno scontro (che sembra regolare) tra Petagna e Nestorovski in area, l’arbitro Massimi concede il rigore. Dagli undici metri va Beto che non sbaglia.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5.5, Bijol 6, Perez 6 (83′ Thauvin sv); Ehizibue 6 (68′ Ebosele 6), Samardzic 6 (68′ Pafundi sv), Walace 7, Lovric 6.5 (80′ Arslan sv), Udogie 5.5; Beto 6.5, Success 5.5 (83′ Nestorovski sv)

In panchina: Padelli, Piana, Festy, Masina, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Guessand.

Allenatore: Sottil 6.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Antov 6 (60′ Caldirola 6.5), Pablo Marí 6.5, Izzo 6.5; Ciurria 6, Pessina 6.5, Rovella 7 (80′ Barberis sv), Carlos Augusto 7; Colpani 7 (67′ Birindelli sv), Sensi 7 (60′ Petagna 5); Valoti 6 (80′ Machin sv).

In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Barberis, Gytkjaer, Carboni, Maric, D’Alessandro, Vignato.

Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: Massimi di Termoli 5.

RETI: 18′ Lovric, 48′ Colpani, 56′ Rovella, 92′ rig. Beto.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Izzo, Antov, Perez. Angoli: 4-2. Recupero: 2′ pt, 6′ st.