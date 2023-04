Pagelle Fiorentina-Sampdoria 5-0, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Fiorentina-Sampdoria 5-0, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi show viola e doriani asfaltati: la sblocca a fine primo tempo Castrovilli, quindi nella ripresa arrivano i gol di Dodò, Duncan e Kouamé, quindi Terzic che chiude i giochi calando la manita. Per i blucerchiati lo spettro della retrocessione si fa sempre più vicino. Di seguito ecco le pagelle della partita.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini 6; Dodò 7 (25’st Venuti 6), Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Biraghi 7 (41’st Terzic 6.5); Amrabat 6, Duncan 7; Gonzalez 5.5 (25’st Kouamè 6.5), Castrovilli 7 (33’st Saponara sv), Sottil 6 (33’st Bianco sv); Jovic 6. In panchina: Terracciano, Vannucchi, Martinez Quarta, Igor, Kayode, Mandragora, Barak, Ikonè, Brekalo, Cabral. Allenatore: Italiano 6.5.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia 6.5; Oikonomou 6 (14’st Murillo 4.5), Gunter 5, Amione 5.5; Zanoli 6, Winks 5.5, Rincon 6, Augello 6; Lammers 5 (28’st Sabiri sv), Leris 6 (33’pt Djuricic 5.5, 28’st Cuisance sv); Gabbiadini 5.5 (28’st Jesè sv). In panchina: Turk, Zorzi, Paoletti, Malagrida, Ilkhan, Quagliarella, Murru. Allenatore: Stankovic 5.5.

ARBITRO: Giua di Olbia 6.5.

RETI: 47’pt Castrovilli, 17’st Dodò, 20’st Duncan, 31’st Kouamè, 43’st Terzic.

NOTE: pomeriggio umido, terreno in buone condizioni. Spettatori: 30.602 per un incasso di 441.878 euro. Ammoniti: Kouame, Terzic, Murillo. Angoli: 11-0 per la Fiorentina. Recupero: 4′, 0′.