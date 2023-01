Pagelle Lazio-Fiorentina 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lazio-Fiorentina, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I biancocelesti sbloccano la partita dopo pochi minuti con la prima rete in biancoceleste di Casale che, sugli sviluppi di calcio d’angolo, trovano la rete dell’1-0. La Fiorentina ci mette un po’ a carburare, rischia anche il gol dello 0-2 ma nella ripresa ci pensa Nico Gonzalez con una magia a pareggiare i conti. La partita si stappa, occasioni da una parte e dall’altra, alla fine è un punto per uno.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Casale 7, Romagnoli 6, Hysaj 6 (26′ st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 5.5, Cataldi 5.5 (17′ st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 6.5 (17′ st Vecino 6); Pedro 6 (26′ st Immobile 6), Felipe Anderson 5.5, Zaccagni 6. In panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Fares, Basic, Bertini, Cancellieri, Romero. Allenatore: Sarri 6.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6, Milenkovic 5.5, Ranieri 6 (40′ st Igor sv), Biraghi 6; Barak 6, Amrabat 5.5, Bonaventura 6.5 (29′ st Mandragora 6); Gonzalez 7 (29′ st Ikonè 6), Jovic 6 (40′ st Cabral sv), Kouamè 5.5 (1′ st Saponara 6.5). In panchina: Cerofolini, Sirigu, Terzic, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Amatucci. Allenatore: Italiano 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 8′ pt Casale, 4′ st Gonzalez.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Kouamè, Zaccagni, Saponara, Amrabat, Immobile.

Angoli: 3-4.

Recupero: 2′ pt; 4′ st.