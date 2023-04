Pagelle Verona-Bologna 2-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Bologna, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi partita spigolosa con tanti episodi e tanti scontri: gli ospiti sembrano partire meglio ma non riescono a pungere davanti. Con il passare dei minuti l’Hellas prende le misure e riescono a creare qualche pericolo dalle parti di Skorupski. L’episodio che spezza l’inerzia della partita lo si vive nel recupero del primo tempo: Skorupski colpisce con un pugno Gaich e Mariani viene richiamato al Var, è calcio di rigore. Dal dischetto Verdi è freddo e fa 1-0. Nella ripresa i ragazzi di Motta provano a cambiare passo, ma sempre Verdi stavolta di testa, fa 2-0 e di fatto chiude la partita. Nel finale inutile il gol di Nico Dominguez. Tre punti pesantissimi per il Verona di casa che aggancia lo Spezia a quota 26: la lotta salvezza è più viva che mai.

VERONA (4-2-3-1): Montipò 6; Faraoni 6.5, Magnani 6.5 (37’st Coppola sv), Hien 6.5, Dawidowicz 6.5; Tameze 6.5, Abildgaard 6 (30’pt Duda 6); Lasagna 5.5 (40’pt Lazovic 6), Verdi 7.5 (37’st Sulemana sv), Depaoli 6; Gaich 6 (1’st Djuric 6). In panchina: Berardi, Perilli, Cabal, Veloso, Doig, Braaf, Kallon, Ngonge. Allenatore: Zaffaroni 6.5.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 5; Posch 5, Soumaoro 6 (14’st Sansone 6), Lucumì 6, Kyriakopoulos 5.5; Ferguson 5.5, Schouten 5.5, Dominguez 7; Aebischer 5.5 (1’st Orsolini 5.5), Zirkzee 5, Barrow 5 (1’st Moro 5.5). In panchina: Ravaglia, Bardi, Lykogiannis, Bonifazi, Sosa, Medel, Pyyhtia, De Silvestri. Allenatore: Thiago Motta 5.5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 5.

RETI: 51’pt (R) e 17’st Verdi, 49’st Dominguez.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Posch, Barrow, Dominguez, Skorupski, Faraoni, Duda.

Angoli: 4-2 per il Verona.

Recupero: 12′; 8′.