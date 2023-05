Pagelle Verona-Torino 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Verona-Torino 0-1, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Al 5′ è Milinkovic-Savic il primo portiere impegnato, ma sul tiro di Tameze l’estremo difensore risponde presente. Al 29′ però è il Toro a passare in vantaggio grazie alla magia di Vlasic che lavora un pallone sulla trequarti e lascia partire un sinistro che si infila alle spalle di Montipò. L’emergenza non risparmia Zaffaroni che perde quattro giocatori (Coppola, Dawidowicz, Verdi e Duda) per infortunio. Nella ripresa invece è Vlasic a fermarsi per un problema fisico. Al 57′ un salvataggio di Singo su Ngonge spalanca il tiro a Lazovic che calcia alto. Al 76′ è Ricci a sfiorare il 2-0, ma il Toro sciupa. Basta la rete di Vlasic. Il Verona resta a 30 punti appaiato al terzultimo posto con lo Spezia.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6 (45′ Cabal 6), Hien 6, Magnani sv (23′ Coppola 6); Faraoni 6 (77′ Depaoli sv), Tameze 6, Abildgaard 6, Lazovic 5.5; Ngonge 5.5, Verdi 5.5 (45′ Duda sv, 60′ Braaf 6); Djuric 5.5.

In panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik, Miguel Veloso, Ceccherini, Terracciano, Kallon, Gaich, Sulemana.

Allenatore: Zaffaroni 6.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Djidji 6 (69′ Schuurs 6), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Singo 7, Ricci 6 (90′ Vieira sv), Ilic 6.5, Vojvoda 6; Karamoh 6 (90′ Lazaro sv), Vlasic 7 (60′ Seck 6); Sanabria 6 (69′ Pellegri sv)

In panchina: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Gravillon, Adopo, Aina, Gineitis, Linetty.

Allenatore: Juric 6.

ARBITRO: Di Bello 6

RETI: 29′ Vlasic

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ilic, Tameze, Djidji, Depaoli. Angoli: 3-4. Recupero. 2′ pt, 4′ st.