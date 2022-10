Napoli-Bologna, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Diego Armando Maradona gol e spettacolo: con gli ospiti che sbloccano la partita grazie al piattone vincente di Zirkzee. Ma sul finire di primo tempo Juan Jesus, in mischia fa 1-1. Nella ripresa ci pensa Lozano a portare i padroni di casa in vantaggio ma poco dopo Barrow, con l’aiuto di Meret fa 2-2. A decidere però è Osimhen che sfrutta alla perfezione l’assist di Kvaratshkelia e fa 3-2. Spalletti sempre più in testa alla Serie A.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

NAPOLI (4-3-3): Meret 4.5; Di Lorenzo 6, Kim 6, Jesus 7, Mario Rui 6; Ndombelé 6 (25′ st Elmas 6), Lobotka 6 (36′ st Demme sv), Zielinski 6; Politano 5 (1′ st Lozano 7), Raspadori 6 (1′ st Osimhen 7.5), Kvaratskhelia 8. In panchina: Marfella, Zerbin, Simeone, Gaetano, Sirigu, Ostigard, Olivera, Zedadka, Zanoli. Allenatore: Spalletti 7.

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 5.5 (33′ st Lykogiannis sv), Lucumi 6, Bonifazi 6, Cambiaso 6.5 (44′ st De Silvestri sv); Medel 5.5 (25′ st Moro 6), Ferguson 6; Aebischer 5.5 (33′ st Sansone sv), Dominguez 6.5, Barrow 7; Zirkzee 7. In panchina: Raimondo, Sosa, Raffaelli, Soumaoro, Bardi, Soriano, Orsolini. Allenatore: Motta 6.5.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 6.5.

RETI: 40′ pt Zirkzee, 45′ pt Jesus; 3′ st Lozano, 6′ st Barrow, 25′ st Osimhen.

NOTE: Spettatori 60.000 circa. Ammoniti: Dominguez, Skorupski,

Sansone, Lykogiannis. Angoli: 6-3 per il Napoli. Recupero: 2′; 4′.