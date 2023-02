Pagelle Lazio-Atalanta 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Lazio-Atalanta 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico grande vittoria della Dea che impone la sconfitta ai biancocelesti, ormai in fase di frenata in campionato. La squadra nerazzurra vince con merito grazie ai gol messi a segno da Zappacosta e Hojlund tra primo e secondo tempo. Di seguito ecco le pagelle di Lazio-Atalanta.

GLI HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5, Casale 5.5, Romagnoli 6 (39’ pt Patric 5), Hysaj 5.5 (13’ st Lazzari 5.5); Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6 (13’ st Vecino 6), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 5 (13’ st Pedro 5.5), Immobile 5, Zaccagni 6.

In panchina: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero.

Allenatore: Maurizio Sarri 5.5.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6.5, Djimsiti 7, Scalvini 6.5 (13’ st Palomino 7); Hateboer 6.5 (19’ st Demiral 6), De Roon 6.5, Koopmeiners 7, Zappacosta 7; Ederson 6; Lookman 7 (44’ st Zapata sv), Hojlund 7 (44’ st Boga sv).

In panchina: Sportiello, Bertini, Okoli, Boga, Ruggeri, Vorlicky, Zapata, Soppy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 7.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.5.

RETI: 23’ pt Zappacosta, 20’ st Hojlund.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Zaccagni, Scalvini, De Roon. Angoli: 5-6. Recupero: 2’ pt, 6’ st.