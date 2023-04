Pagelle Spezia-Monza 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Spezia-Monza 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Picco Ciurria la sblocca nel primo tempo con un bel tiro a giro, lui che è ex di turno, i liguri provano a riacciuffare il pareggio nel secondo tempo, anche perché la situazione si fa nera in chiave salvezza, ma nel recupero arriva il raddoppio di Carlos Augusto. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

SPEZIA (4-3-3): Dragowski 5.5; Amian 5.5, Ampadu 6 (42’st Nikolaou sv), Wisniewski 6, Bastoni 6 (13’st Reca 6); Kovalenko 5 (14’st Agudelo 5.5), Ekdal 6, Esposito 6; Verde 6 (14’st Cipot 6), Shomurodov 5.5, Gyasi 5.5 (35′ st Krollis sv). In panchina: Zoet, Marchetti, Ferrer, Caldara, Bourabia, Sala. Allenatore: Semplici 5.5.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Izzo 6.5, Pablo Marì 6, Caldirola 6.5; Ciurria 7 (33’st Valoti sv), Pessina 6.5, Rovella 6.5 (17’st Birindelli 6), Carlos Augusto 7; Colpani 6.5 (17’st Machin 6.5), Caprari 6.5 (21’st Petagna 5.5); Mota 5.5 (33’st Sensi sv). In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Antov, Barberis, Carboni, Ranocchia, Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Palladino 6.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.5.

RETI: 21’pt Ciurria, 48’st Carlos Augusto.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Gyasi, Birindelli, Sensi, Palladino. Angoli: 3-3. Recupero: 2′, 4′.