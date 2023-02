Pagelle Verona-Lazio 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Lazio, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi partita aperta con occasioni da una parte e dall’altra: Doig da due passi, sulla ribattuta, manda altissimo e spreca la rete dell’1-0. La Lazio con Pedro va vicina al gol del vantaggio, il suo sinistro termina alto. Lo stesso attaccante spagnolo sblocca il risultato al quarantacinquesimo con un gol fantastico: si gira con il sinistro e fa 1-0. Il Verona nella ripresa entra in campo con un altro piglio: sugli sviluppi di calcio di punizione Ngonge trova l’incornata vincente e fa 1-1. Qualche minuto più tardi Lazovic colpisce un palo clamoroso. Alla fine un punto per parte.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 6, Hien 6, Coppola 6 (35′ st Ceccherini sv); Depaoli 6.5, Tameze 6 (41′ st Sulemana sv), Duda 6, Doig 6.5; Ngonge 7 (23′ st Gaich 5.5), Lazovic 6.5 (35’st Abildgaard sv); Lasagna 5.5. In panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik Cabal, Terracciano,Verdi, Braaf, Kallon. Allenatore: Zaffaroni 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6, Casale 5.5, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 6, Cataldi 6.5 (14′ st Vecino 5.5), Luis Alberto 5.5; Pedro 7, Immobile 5.5 (23′ st Felipe Anderson 5.5), Zaccagni 6.

In panchina: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero. Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

RETI: 45′ pt Pedro, 6′ st Ngonge

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Duda, Zaccagni,Magnani, Hien, Depaoli.

Angoli: 6-5.

Recupero: 1′ pt; 6′ st.