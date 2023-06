Pagelle Napoli-Sampdoria 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Sampdoria, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Diego Armando Maradona è il giorno della festa Scudetto con i padroni di casa che festeggiano davanti a tutti i tifosi e chiudono un campionato trionfale. La Sampdoria comunque non vuole fare la comparsa e crea due palle gol importanti sullo 0-0. A sbloccare il risultato ci pensa Victor Osimhen che si crea un calcio di rigore e lo trasforma mettendo il punto esclamativo su questa straordinaria stagione. Nel finale c’è spazio per un grande gol di Simeone e poi la standing ovation per Fabio Quagliarella. Poi via alla festa: il Napoli è campione d’Italia.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 6.5, Mario Rui 6.5 (32’st Bereszynski 6); Anguissa 6.5 (35’st Demme sv), Lobotka 6, Zielinski 6 (23’st Gaetano 6); Elmas 6 (23’st Raspadori 6), Osimhen 7 (32’st Simeone 7.5), Kvaratskhelia 6. In panchina: Juan Jesus, Zedadka, Ndombélé, Zerbin, Marfella, Gollini. Allenatore: Spalletti 7.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk 6; Amione 6.5, Gunter 6 (1’st Malagrida 6), Murru 5.5; Zanoli 6, Paoletti 6 (44’st Ilkhan sv), Rincon 6 (44’st Segovia sv), Augello 6; Leris 6; Gabbiadini 6 (44’st Ntanda sv), Quagliarella 6 (43’st Ivanovic sv). In panchina: Lotjonen, Yepes, De Luca, Tantalocchi, Ravaglia. Allenatore: Stankovic 6.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.

RETI: 19’st Osimhen (rig), 40’st Simeone.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in ottime condizioni. Ammonito: Murru.

Angoli: 11-0 per il Napoli.

Recupero: 0′, 2′