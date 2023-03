Pagelle Monza-Cremonese 1-1: voti e tabellino, Serie A 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Monza-Cremonese, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, in cui i padroni di casa non vanno oltre un pareggio per 1-1 contro la formazione ospite: all’iniziale vantaggio grigiorosso firmato da Daniel Ciofani risponde la rete realizzata da Carlos Augusto. In virtù di questo risultato i biancorossi salgono al dodicesimo posto insieme alla Fiorentina con 34 punti, mentre il club lombardo resta penultimo a quota 13.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, rendendosi pericolosi con Izzo e soprattutto con un colpo di testa di Carlos Augusto, su cui è decisivo un prodigioso intervento di Carnesecchi. Qualche minuto più tardi è Petagna ad andare vicino al vantaggio con una precisa conclusione salvata soltanto dalla schiena di Vasquez. L’unica chance degna di nota per la formazione ospite capita sulla testa di Galdames, che però pecca di imprecisione. All’intervallo il punteggio recita 0-0.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Nella ripresa la Cremonese alza il livello di gioco e crea immediatamente alcuni interessanti occasioni con Okereke, Ciofani e Castagnetti, che vengono neutralizzate dalla retroguardia biancorossa. Il Monza soffre le iniziative della squadra ospite, che al 62′ trova il gol del vantaggio grazie al neo-entrato Daniel Ciofani: il numero 9 riceve da Castagnetti e con un delicato tocco sotto supera Di Gregorio. La reazione dei ragazzi di Raffaele Palladino non tarda ad arrivare, infatti, al 69′ Carlos Augusto di avventa su un cross basso di Ciurria deviato da Pickel e deposita in fondo al sacco per il pareggio. Nel finale Ranocchia ha una clamorosa doppia occasione per completare il sorpasso, ma i grigiorossi si salvano e portano a casa un pareggio.

IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio 6; Izzo 5.5 (20′ st Ranocchia 6), Marì 6, Caldirola 5; Ciurria 5, Sensi 6 (32′ st Colpani sv), Machin 5.5 (20′ st Antov 6), Carlos Augusto 7; Pessina 6; Caprari 5 (20′ st Mota 5.5), Petagna 5.5 (32′ st Gytkjaer sv).

Allenatore: Palladino 6.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donato, Barberis, Valoti, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Vignato.

CREMONESE (3-5-1-1): Carnesecchi 7; Aiwu 6, Bianchetti 6, Vasquez 6.5; Sernicola 5,5 (1′ st Castagnetti 6.5), Meite 6, Galdames 6 (18′ st Benassi 6), Pickel 5.5 (40′ st Ferrari sv), Valeri 6; Tsadjout 5.5 (1′ st Ciofani 7); Okereke 5 (20′ Dessers 5.5).

Allenatore: Ballardini 6.

A disposizione: Saro, Sarr, Buonaiuto, Afena-Gyan, Acella, Quagliata, Lochoshvili.

ARBITRO: Giua di Olbia 6.

RETI: 16′ st Ciofani, 24′ st Carlos Augusto.

AMMONIZIONI: Pessina, Sernicola, Izzo, Dessers, Pickel, Bianchetti, Castagnetti, Antov.

ESPULSIONI: /

CORNER: 8-4.

RECUPERO: 1′, 5′.

NOTE: Pomeriggio caldo e soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni.