Pagelle Torino-Salernitana 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Salernitana, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande partenza degli ospiti che dopo pochi minuti di gioco sbloccano il match con un bel gol di Vlhena che batte Milinkovic e fa impazzire di gioia il pubblico salernitano. La squadra di Paulo Sousa è ordinata e propositiva, ma il Torino non molla e soprattutto nel secondo tempo riesce a fare la differenza. Ci pensa il solito Sanabria a gonfiare la rete: un gol che vale un punto a testa che serve più agli ospiti che continuano a muovere la classifica e fanno un altro passettino importante per la salvezza.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6.5; Singo 5 (11′ st Lazaro 5.5), Ricci 5.5 (38′ pt Vlasic 6.5), Ilic 6, Vojvoda 6; Miranchuk 6.5 (37′ st Seck sv), Radonjic 7 (37′ st Karamoh sv), Sanabria 7. In panchina: Gemello, Fiorenza, N’Guessan Gravilon, Linetty, Adopo, Gineitis, Bayeye, Pellegri. Allenatore: Juric 6.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6; Daniliuc 5 (13′ st Ekong 5.5), Gyomber 5.5 (32′ st Lovato 6), Pirola 6; Candreva 6.5, Nicolussi Caviglia 6.5 (13′ st Bohinen 6), Vilhena 7, Bradaric 6.5; Kastanos 7, Dia 5.5 (35′ st Botheim sv), Piatek 6.5 (13′ st Bonazzoli 5.5). In panchina: Sepe, Sorrentino, Bronn, Mazzocchi, Iervolino, Valencia, Sambia. Allenatore: Sousa 6.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.5.

RETI: 9′ pt Vilhena, 12′ st Sanabria.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Gyomber.

Angoli 4-1.

Recupero: 1′, 3′.