Pagelle Lazio-Cremonese 3-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Lazio-Cremonese 3-2, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Sarri si qualifica alla prossima edizione della Supercoppa Italiana, la prima a quattro squadre. L’avvio dei biancocelesti di fronte all’Olimpico sold out è di quelli di una squadra in salute e vogliosa di vincere. Al 3′ Immobile premia l’inserimento di Hysaj che entra in area e batte Sarr. Al 36′ c’è il 2-0: cross di Pedro dalla destra, Milinkovic-Savic anticipa Bianchetti e col destro indirizza il pallone in rete. Ad inizio ripresa però la Cremonese parte meglio e trova due reti nel giro di cinque minuti. Al 54′ Galdames lascia partire un destro che non lascia scampo a Provedel. Quattro minuti dopo il portiere biancoceleste è punito dal fuoco amico: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Lazzari sbaglia il retropassaggio di testa ed è autore di un clamoroso autogol. Nel finale però arriva il gol di testa di Milinkovic-Savic dopo un errore in uscita di Sarr.

Le pagelle di Lazio-Cremonese

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 7 (35’ st Pellegrini sv); Milinkovic-Savic 8, Vecino 6, Luis Alberto 6 (45’ st Basic sv); Pedro 6.5 (15’ st Felipe Anderson 6), Immobile 6, Zaccagni 5.5 (45’ st Radu sv).

In panchina: Adamonis, Maximiano, Patric, Gila, Ruggeri, Marcos Antonio, Bertini, Cancellieri, Gonzalez.

Allenatore: Sarri 6.

CREMONESE (3-5-2): Sarr 6.5; Ferrari 6.5, Bianchetti 6, Lochoshvili 6 (32’ st Vasquez sv); Sernicola 6, Pickel 5.5, Galdames 6.5 (24’ st Castagnetti 6), Meite 6, Valeri 6.5 (24’ st Quagliata 6); Ciofani 5 (14’ st Buonaiuto 6), Tsadjout 5.5.

In panchina: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Ghiglione, Afena-Gyan, Chiriches, Acella, Okereke.

Allenatore: Ballardini 6.

ARBITRO: Antonio Giua 6.

RETI: 4’ Hysaj, 37’, 44’ st Milinkovic-Savic, 9’ st Galdames, 13′ st Lazzari (aut.).

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. Al 49’ st espulso Sarri. Ammoniti: Sernicola, Galdames, Zaccagni, Pellegrini. Angoli: 4-3. Recupero: 0’ pt; 5’ st.