Pagelle Cremonese-Fiorentina 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Cremonese-Fiorentina 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini Mandragora rompe l’equilibrio nel primo tempo e segna il gol del vantaggio, nel secondo tempo Arthur Cabral trova il raddoppio dopo appena cinque minuti ed è una mazzata per i lombardi che non reagiscono a dovere e perdono ancora in quella che era l’ultima spiaggia salvezza. Di seguito ecco i voti ai protagonisti di Cremonese-Fiorentina.

GLI HIGHLIGHTS

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 6; Ferrari 6, Bianchetti 5.5, Vasquez 6; Sernicola 5.5 (8’st Okereke 5.5), Pickel 5.5 (32’st Ghiglione 6), Galdames 6 (32’st Meité 6), Benassi 5.5, Valeri 5.5; Dessers 5 (14’st Buonaiuto 6), Tsadjout 6 (14’st Ciofani 6). In panchina: Saro, Sarr, Castagnetti, Afena-Gyan, Acella, Quagliata, Lochoshvili. Allenatore: Ballardini 5.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Dodò 6.5 (32’st Venuti 6), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6; Amrabat 6.5, Mandragora 7 (38’st Duncan sv); Ikoné 6.5 (22’st Gonzalez 6), Barak 6.5, Saponara 6 (1’st Brekalo 6); Cabral 6.5 (22’st Jovic 6). In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Bonaventura, Castrovilli, Ranieri, Sottil, Bianco, Igor, Kouame. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETI: 28’pt Mandragora; 5’st Cabral.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 11506. Ammoniti: Ferrari, Mandragora, Brekalo. Angoli: 5-1 per la Fiorentina. Recupero: 0′; 3′.