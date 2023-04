Pagelle Lecce-Sampdoria 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Sampdoria, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Via del Mare primo tempo a senso unico con i ragazzi di Baroni che si divorano l’impossibile: almeno sette palle gol limpide per sbloccare la partita. Match che si sblocca grazie alla conclusione vincente di Ceesay. All’intervallo Stankovic ne cambia quattro e la Sampdoria è più in partita con Jesé che fa 1-1. Il Lecce ci prova sino alla fine, ma in maniera disordinata. Un punto che serve poco ad entrambe.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (45′ st Romagnoli sv), Baschirotto 5.5, Umtiti 6, Gallo 5.5; Blin 6 (36′ st Gonzalez sv), Hjulmand 6.5, Oudin 6.5 (dal 28′ st Maleh 6); Strefezza 6.5 (45′ st Banda sv), Ceesay 7 (36′ st Colombo sv), Di Francesco 5. In panchina: Bleve, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Persson, Cassandro, Lemmens, Pezzella. Allenatore: Baroni 6

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia 7; Zanoli 5 (1′ st Cuisance 6), Nuytinck 5 (1′ st Murillo 6), Amione 5.5; Leris 6, Rincon 5.5, Winks 5.5, Augello 6; Gabbiadini 6.5 (30′ st Quagliarella sv); Djuricic 5 (1′ st Sabiri 6); Lammers 5 (1′ st Jesé 7). In panchina: Turk, Zorzi, Gunter, Murru, Oikonomou, Paoletti, Ilkhan. Allenatore: Stankovic 6

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6

RETI: 31′ pt Ceesay, 30′ st Jesé.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Leris, Sabiri, Di Francesco, Rincon, Augello.

Angoli 10-8.

Recupero 1′ pt, 4′ st.