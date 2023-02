Pagelle Udinese-Sassuolo 2-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Udinese-Sassuolo 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. I friulani passano due volte in vantaggio, prima con Udogie dopo pochi secondi, quindi con Bijol, i neroverdi però riescono a pareggiare i conti per due volte, prima con Henrique, quindi con lo sfortunato autogol di Nehuen Perez. Di seguito ecco le pagelle di Udinese-Sassuolo.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 6, Bijol 6.5, Perez 5 (41’st Ebosse sv); Ehizibue 5.5, Samardzic 7 (41’st Pafundi sv), Walace 6, Lovric 5.5 (35’st Arslan 6), Udogie 7; Pereyra 6 (1’st Thauvin 6); Beto 5.5 (27’st Success 5.5). In panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Buta, Nestorovski. Allenatore: Sottil 6.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6.5; Zortea 5.5, Erlic 6, Ruan 6, Marchizza 6 (21’st Harroui 6); Frattesi 6.5, Obiang 5.5 (1’st Lopez 6), Henrique 7; Berardi sv (12’pt Bajrami 6.5), Defrel 5.5 (21’st Pinamonti 5.5), Laurienté 6.5 (41’st Ferrari sv). In panchina: Pegolo, Russo, Alvarez, Ceide, Pieragnolo, D’Andrea, Thorstvedt. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 6.

RETI: 1’pt Udogie, 6’pt Henrique, 28’pt Bijol, 47’pt aut. Perez.

NOTE: mattinata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Laurientè, Ehizibue, Zortea, Perez. Angoli: 10-7 per l’Udinese. Recupero: 3′; 6′.