Pagelle Atalanta-Lecce 1-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Lecce, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande partenza dei ragazzi di Marco Baroni che sbloccano la partita al quarto minuto grazie ad una meravigliosa giocata di Ceesay che si libera di Demiral e fa partire un sinistro potentissimo che sorprende Musso. L’Atalanta non sembra la solita, è impacciata e non punge. Il Lecce gioca alla grande, si difende con ordine e concede poco o niente. Nella ripresa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Blin incorna e fa 0-2. La partita sembra praticamente finita, ma una sciocchezza di Falcone rimette in gioco l’Atalanta: Hojlund ci crede e in scivolata intercetta il rinvio con la palla che finisce in porta. Nel finale i ragazzi di Gasperini ci credono ma Falcone si riscatta e compie una grande parata su Muriel.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 5; Toloi 5.5, Demiral 5 (30’st Palomino 6), Djimsiti 5.5; Zappacosta 5.5 (1’st Soppy 6), Ederson 5 (30’st Vorlicky 6), Koopmeiners 5.5, Maehle 6.5; Boga 5 (23’st Muriel 5); Hojlund 5.5, Lookman 5.5. In panchina: Rossi, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Muhameti. Allenatore: Gasperini 5

LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Gendrey 6, Tuia 6.5 (23’st Ceccaroni 6), Baschirotto 6.5, Gallo 6; Blin 7, Hjulmand 6.5, Maleh 6 (26’st Askildsen 6); Banda 6.5 (17’st Strefezza 6.5), Ceesay 7 (17’st Colombo 6.5), Di Francesco 6.5 (23’st Oudin 6). In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Helgason, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Baroni 6.5

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6

RETI: 4’pt Ceesay, 29’pt Blin, 42’st Hojlund

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 19.435

Ammoniti: Demiral, Zappacosta, Di Francesco, Gallo, Blin, Maehle.

Angoli: 6-1 per l’Atalanta.

Recupero: 3′; 7′.