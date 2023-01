Pagelle Salernitana-Napoli 0-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Salernitana-Napoli, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Arechi di Salerno partita bloccata con gli ospiti che muovono la palla, ma la Salernitana prova a difendersi con ordine e rischiando poco. In una delle poche occasioni Osimhen fa gol ma è leggermente in fuorigioco quindi viene annullato. Al tramonto del primo tempo, all’ultima azione disponibile, i ragazzi di Luciano Spalletti sbloccano il risultato: cross dalla sinistra, lo raccoglie Di Lorenzo che con il destro fa 1-0. Ad inizio ripresa ci pensa Osimhen a chiudere di fatto i giochi. La Salernitana ha un’unica grande occasione, all’83’, quando Piatek da posizione favorevole prende il palo complice anche la grande parata di Meret. Il Napoli gira a cinquanta punti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa 6.5; Daniliuc 5.5 (40’st Sambia sv), Gyomber sv (16’pt Lovato 5.5), Pirola 5.5, Bradaric 5; Vilhena 5 (28’st Valencia sv), L.Coulibaly 6, Nicolussi Caviglia 6; Candreva 5.5, Dia 5 (40’st Bonazzoli sv), Piatek 6.5. In panchina: Fiorillo, Sorrentino, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim. Allenatore: Nicola 6.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Kim 7, Rrahmani 7, Mario Rui 7; Anguissa 7, Lobotka 7, Zielinski 6.5 (40’st Ndombele sv); Lozano 6.5 (40’st Politano sv), Osimhen 7.5 (44’st Simeone sv), Elmas 6.5. In panchina: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Ostigard, Olivera, Zerbin, Demme, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Spalletti 7.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.5.

RETI: 48’pt Di Lorenzo, 3’st Osimhen.

NOTE: Spettatori 30.000 circa.

Ammoniti: Kim, Bradaric, Pirola, Ndombele.

Angoli: 3-4.

Recupero: pt 4′, st 5′