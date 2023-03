Pagelle Udinese-Milan 3-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Udinese-Milan, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena i padroni di casa partono fortissimo e tramortiscono i rossoneri nei primi venti minuti trovando la rete del vantaggio con Pereyra e sfiorando ripetutamente il gol del raddoppio. Piano piano il Milan comincia ad entrare in partita e mette in difficoltà l’Udinese con Silvestri che si destreggia su un bel tiro di Leao. Nel finale di primo tempo Ibrahimovic pareggia su rigore, ma a tempo praticamente scaduto Beto riporta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa l’Udinese gestisce la partita, il Milan non riesce a far male e poi subisce il gol del 3-1 con Ehizibue. Notte fonda per i rossoneri: 15 punti in 12 partite in questo 2023.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 7.5; Becao 7, Bijol 6, Perez 6.5; Ehizibue 7 (43’st Ebosele sv), Samardzic 6.5 (28’st Lovric sv), Walace 6.5, Pereyra 7 (36’st Arslan sv), Udogie 7 (43’st Zeegelaar sv); Success 7 (29’st Thauvin sv), Beto 7.5. In panchina: Padelli, Piana, Abankwah, Pafundi, Nestorovski. Allenatore: Sottil 7

MILAN (3-4-2-1): Maignan 5.5; Kalulu 5.5, Thiaw 4.5, Tomori 5 (31’st Calabria sv); Saelemaekers 5.5 (19’st Rebic 5.5), Tonali 5, Bennacer 5 (19’st Krunic 6), Ballo-Touré 5; Diaz 6 (31’st De Ketelaere sv), Leao 5.5; Ibrahimovic 6 (31’st Origi sv). In panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Kjaer, Florenzi, Pobega, Bakayoko, Adli, Vranckx. Allenatore: Pioli 4.5.

ARBITRO: Doveri di Roma 5.5.

RETI: 10′ pt Pereyra, 49’pt Ibrahimovic (rig), 51’pt Beto; 25’st Ehizibue.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Espulso Sottil dalla panchina al 48’pt per proteste.

Ammoniti: Perez, Kalulu, Walace, Ebosele, Tonali, Becao.

Angoli 6-5 per il Milan.

Recupero: 9′; 7′.