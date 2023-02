Pagelle Sampdoria-Inter 0-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Sampdoria-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Marassi bella partenza dei nerazzurri che sprecano almeno tre palle gol per sbloccare il risultato, ma con il passare dei minuti i ragazzi di Stankovic ci credono sempre di più e hanno anche qualche occasione per vincerla. Nella ripresa è un assedio continuo ma Lautaro e compagni si divorano di tutto e termina 0-0.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero 6.5; Murillo 6, Nuytinck 6.5, Amione 6; Zanoli 6.5 (40’st Paoletti sv), Cuisance 6.5 (13’st Sabiri 5.5), Winks 6, Augello 6; Djuricic 5.5 (27’st Rincon 6); Lammers 5.5 (40’st Quagliarella sv), Gabbiadini 5.5 (27’st Murru 6). In panchina: Turk, Ravaglia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Jesé. Allenatore: Stankovic 6.5.

INTER (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6, Acerbi 6, De Vrij 6 ; Darmian 5.5 (21’st Dumfries 6), Barella 5.5 (21’st Brozovic 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 5.5 (45’st Carboni sv), Gosens 4.5 (1’st Dimarco 6); Lukaku 6 (21’st Dzeko 5.5), Lautaro 5. In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Zanotti, Bastoni. Allenatore: Inzaghi 5.5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Nuytinck, Amione, Lammers, Lautaro.

Angoli: 7-3 per l’Inter.

Recupero: 1′ pt, 5′ st.