Coppa del Mondo, Schwarz domina il gigante di Alta Badia: Vinatzer miglior azzurro

L’austriaco vince davanti a Braathen e Brennsteiner sulla Gran Risa. Odermatt sesto, Italia a punti con tre atleti.

È Marco Schwarz il vincitore dello slalom gigante maschile di Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Sulla celebre Gran Risa, l’austriaco si impone con il tempo complessivo di 2’35″02, centrando una vittoria costruita sulla solidità e sulla precisione in entrambe le manche.

