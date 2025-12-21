Coppa del Mondo, Schwarz domina il gigante di Alta Badia: Vinatzer miglior azzurro

L’austriaco vince davanti a Braathen e Brennsteiner sulla Gran Risa. Odermatt sesto, Italia a punti con tre atleti.
È Marco Schwarz il vincitore dello slalom gigante maschile di Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Sulla celebre Gran Risa, l’austriaco si impone con il tempo complessivo di 2’35″02, centrando una vittoria costruita sulla solidità e sulla precisione in entrambe le manche.
Alle sue spalle si conferma ad altissimo livello Lucas Pinheiro Braathen, secondo a soli 15 centesimi, mentre completa il podio il connazionale Stefan Brennsteiner, staccato di 22 centesimi. Ai piedi del podio chiude il norvegese Atle Lie McGrath, seguito dal tedesco Fabian Gratz, autore di una straordinaria rimonta dalla 29ª posizione dopo la prima manche.
Sesto posto per Marco Odermatt, che paga 82 centesimi ma resta pienamente in corsa nella classifica generale. In casa Italia, il migliore è Alex Vinatzer, 14° a 1″28, seguito da Tobias Kastlunger (25°) e Filippo Della Vite (27°), entrambi a punti.
Una gara tecnica ed esigente che ha confermato l’altissimo livello del gigante maschile e la centralità di Alta Badia nel calendario della Coppa del Mondo.
Ordine di arrivo – Slalom gigante Alta Badia
-
Marco Schwarz (AUT) 2’35″02
-
Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0″18
-
Stefan Brennsteiner (AUT) +0″22
-
Atle Lie McGrath (NOR) +0″46
-
Fabian Gratz (GER) +0″48
-
Marco Odermatt (SUI) +0″82
-
River Radamus (USA) +0″87
-
Patrick Feurstein (AUT) +0″90
-
Timon Haugan (NOR) +0″95
-
Loic Meillard (SUI) +1″09
-
Alex Vinatzer (ITA) +1″28
-
Tobias Kastlunger (ITA) +2″40
-
Filippo Della Vite (ITA) +2″79