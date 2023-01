Pagelle Salernitana-Torino 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti il tabellino, le ammonizioni e i gol di Salernitana-Torino, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Primo tempo ottimo da parte dei ragazzi di Ivan Juric che sfiorano ripetutamente il gol del vantaggio con Ochoa superstar, alla fine ci pensa Sanabria in tuffo di testa a sbloccare il risultato. Schuurs prende anche un palo sullo 0-1. Nella ripresa i padroni di casa reagiscono, trovano il gol del pari grazie a Vlhena e riescono a portare sino al termine il punteggio di parità nonostante un altro legno del Torino, colpito da Rodriguez.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa 7.5; Bronn 5.5, Daniliuc 5.5 (31’st Gyomber 6), Fazio 5.5; Candreva 6, Bradaric 5.5 (31’st Pirola 6), Bohinen 5 (1’st Piatek 6), Nicolussi Caviglia 6, Vilhena 7; Bonazzoli 6.5 (45’st Botheim sv), Dia 6 (40’st Valencia sv). In panchina: Fiorillo, Sambia, Radovanovic, Kastanos, Capezzi, Iervolino, Lovato, de Matteis. Allenatore: Nicola 6.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 6 (18’st Djidji 6), Schuurs 6.5, Buongiorno 6; Lazaro 6.5 (26’st Rodriguez 6), Lukic 6, Linetty 6 (8’st Ricci 6), Vojvoda 5.5 (18’st Singo 6); Vlasic 6, Radonjic 6 (18’st Miranchuk 6); Sanabria 7. In panchina: Berisha, Bayeye, Karamoh, Adopo, Seck, Gineitis, Gemello. Allenatore: Juric 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.5.

RETI: 36’pt Sanabria; 4’st Vilhena.

NOTE: secondo tempo iniziato con 10′ di ritardo per un problema con il monitor del Var. Mattinata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Candreva, Linetty, Lukic, Daniliuc, Djidji. Angoli:

7-6 per il Torino.

Recupero: 1′; 6′.