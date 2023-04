Pagelle Cremonese-Empoli 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cremonese-Empoli match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Zini partenza lanciata dei ragazzi di Ballardini che dopo pochi minuti sbloccano il risultato grazie a Dessers che batte Perisan e fa impazzire di gioia i padroni di casa. Gli ospiti, con il passare dei minuti, ci provano ma non riescono a trovare grandissime palle gol a parte un paio di mischie pericolose. La Cremonese in contropiede va vicina al raddoppio, ma nel finale difende una vittoria preziosissima: secondo successo di fila per Ballardini che continua a sognare una salvezza che avrebbe del miracoloso.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi 6.5; Sernicola 6.5, Lochoshvili 6.5 (6′ st Aiwu 6), Vasquez 6.5, Valeri 6; Pickel 5.5, Meité 6.5, Castagnetti 6.5; Galdames 6 (22′ st Benassi 6.5); Tsadjout 7 (40′ st Quagliata sv), Dessers 7 (22′ st Okereke 6). In panchina: Saro, Sarr, Buonaiuto, Ghiglione, Afena-Gyan, Acella, Ferrari, Basso Ricci. Allenatore: Ballardini 7.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan 6; Ebuehi 5.5 (16′ st Stojanovic 6), De Winter 6 (40′ pt Walukiewicz 6), Luperto 6, Parisi 6.5; Fazzini 5.5 (33′ st Destro 6), Marin 5.5, Bandinelli 6 (33′ st Henderson 6); Baldanzi 6; Caputo 5.5, Piccoli 5 (16′ st Cambiaghi 6). In panchina: Ujkani, Stubijar, Cacace, Grassi, Satriano, Pjaca, Degli Innocenti, Haas, Vignato. Allenatore: Zanetti 6.

ARBITRO: Zufferli di Udine 5.5.

RETE: 4′ Dessers NOTE: giornata calda, terreno in buone condizioni.

Spettatori 8966. Ammonito: Sernicola.

Angoli 8-3 per l’Empoli.

Recupero pt 2′; st 6′