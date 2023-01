Pagelle Juventus-Monza 0-2, tabellino e voti Serie A 2022/2023

Le pagelle di Juventus-Monza 0-2 con il tabellino e i voti ai protagonisti del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. I brianzoli conquistano una vittoria di clamoroso prestigio e dopo quella dell’andata si ripetono anche all’Allianz Stadium. Bianconeri annichiliti grazie alle reti di Ciurria e Dany Mota, brutto ko per i piemontesi ancora scossi dal -15 in classifica. Di seguito ecco le pagelle di Juventus-Monza.

GLI HIGHLIGHTS

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Gatti 5.5, Bremer 5, Danilo 5.5; De Sciglio 5 (20’st Vlahovic 5.5), Fagioli 4.5 (1’st Soulè 6), Paredes 5 (1’st Locatelli 6), Rabiot 5.5, Kostic 5.5 (1’st Iling-Junior 5.5); Di Maria 6; Kean 4 (13’st Milik 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Pogba, Miretti. Allenatore: Allegri 5.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio 7; Izzo 6.5, Pablo Mari 6.5, Caldirola 6.5 (24’st Marlon 6); Ciurria 6.5 (32’st Birindelli sv), Machin 6.5 (32’st Ranocchia sv), Rovella 6 (14’st Sensi 6), Carlos Augusto 6.5; Caprari (24’st Petagna sv), Pessina 7; Dany Mota 7. In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Antov, Colpani, Carboni, D’Alessandro. Allenatore: Palladino 7.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.5.

RETI: 18’pt Ciurria, 39’pt Dany Mota.

NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Caprari, Sensi. Angoli: 12-1 per la Juventus. Recupero: 1′; 4′