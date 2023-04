Pagelle Juventus-Verona 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Verona, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium, sotto gli occhi di Alessandro Del Piero, gli ospiti partono meglio e sprecano una buona occasione con Duda dopo due minuti. I bianconeri provano a prendere il gioco in mano, ma fanno fatica. Ci pensa Danilo su punizione a scuotere l’incrocio dei pali. Il Verona sta bene in campo, ha le sue occasioni. Ma la partita la sblocca Moise Kean su imbeccata di Locatelli. I ragazzi di Zaffaroni però rimangono sempre in partita, impensieriscono i bianconeri ma non riescono a trovare il guizzo che vale il pareggio.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 6.5, Bremer 6, Danilo 6.5; Cuadrado 5.5 (21′ st Kostic 6), Fagioli 6, Locatelli 6.5, Barrenechea 5 (1′ st Miretti 6), De Sciglio 6.5; Milik 6 (15′ st Di Maria 5.5), Kean 6.5 (15′ st Vlahovic 5). In panchina: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò 6.5; Dawidowicz 6, Magnani 5.5, Ceccherini 5.5 (21′ st Cabal 6); Faraoni 6 (36′ st Terracciano sv), Tameze 6, Veloso 5.5 (21′ st Verdi 6), Depaoli 6.5 (22′ st Doig 5.5); Duda 6; Lasagna 6 (32′ st Ngonge sv), Gaich 5.5. In panchina: Perilli, Ravasio, Braaf, Abilgaard, Kallon. Allenatore: Zaffaroni 6.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.

RETE: 11° st Kean. NOTE: Cielo sereno, terreno in perfette condizioni.

Ammoniti: De Paoli, Gaich, Kean.

Angoli: 4-3 per l’Hellas Verona.

Recupero: 0′; 5′.