Pagelle Verona-Cremonese 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Cremonese, match valevole per il posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi buona partenza degli ospiti che provano a rendersi pericolosi ma a sbloccare il match ci pensa Darko Lazovic: l’esterno gialloblù aggancia la palla in maniera perfetta e poi lascia partire un destro battendo l’incolpevole Carnesecchi. Pochi minuti, per la precisione diciassette, e l’Hellas raddoppia in contropiede sempre con Lazovic. Un uno-due terribile per la Cremonese che ci prova con la forza della disperazione, ma crea poco o nulla.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 7, Hien 6.5, Ceccherini 6.5 (30’st Ceccherini sv); Depaoli 6.5, Ilic 6 (21’st Verdi 6), Tameze 7, Doig 7.5; Kallon 6.5 (21’st Sulemana 6), Lazovic 8 (37’st Terracciano sv); Djuric 6.5 (30’st Piccoli sv). In panchina: Berardi, Perilli, Veloso, Henry, Günter, Cabal, Coppola. Allenatore: Zaffaroni 7.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Sernicola 5, Ferrari 5.5, Bianchetti 5, Lochoshvili 5 (37’st Ciofani sv); Pickel 5.5, Castagnetti 5 (18’st Ascacibar 6); Zanimacchia 5 (16’st Okereke 6), Bonaiuto 5 (16’st Tsadjout 6), Valeri 5.5; Dessers 5 (16’st Afena-Gyan 5.5). In panchina: Saro, Sarr, Hendry, Aiwu, Ghiglione, Quagliata, Milanese. Allenatore: Alvini 5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 5.5.

RETI: 9’pt e 26’pt Lazovic.

NOTE: cielo sereno, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Kallon, Castagnetti, Sernicola, Djuric, Lochoshvili, Verdi, Okereke.

Angoli 3-5.

Recupero: 3’+1′, 5’+1′.