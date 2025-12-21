Goggia torna a vincere: super-G di Val d’Isère tutto azzurro

La campionessa bergamasca centra il primo successo stagionale in Coppa del Mondo davanti a Robinson e Vonn. Curtoni quarta, tre italiane a punti.

Sofia Goggia firma il super-G di Val d’Isère e torna sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Sulla neve francese, la fuoriclasse delle Fiamme Gialle chiude con il tempo di 1’20″24, imponendosi nella prova valida per la stagione 2025/2026 di sci alpino femminile.

La 33enne bergamasca precede di 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson e di 36 centesimi la statunitense Lindsey Vonn, completando un podio di altissimo livello tecnico. Per Goggia si tratta della prima vittoria stagionale e della 27ª in carriera in Coppa del Mondo, con il totale dei podi che sale a quota 65.

Ottima prova anche per l’Italia con Elena Curtoni, che sfiora il podio chiudendo quarta a 73 centesimi dalla compagna di squadra. Più attardate Roberta Melesi (13ª), Laura Pirovano (17ª) e Sara Allemand, comunque a punti con il 26° posto.

A fine gara, Goggia non ha nascosto l’emozione per un successo arrivato dopo la delusione in discesa:

«Ero molto arrabbiata per l’errore di ieri, avevo buttato via un’occasione enorme. Ma quella prova mi ha dato la forza per reagire. Quando ho tagliato il traguardo pensavo che il tempo non bastasse per vincere. È una vittoria bellissima».

Ordine di arrivo – Super-G femminile Val d’Isère