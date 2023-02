Pagelle Cremonese-Lecce 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Cremonese-Lecce 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Zini il vantaggio lo firma Baschirotto nel secondo tempo, quindi il raddoppio – bellissimo – di Strefezza vale i tre punti per i salentini che respirano in chiave salvezza, mentre i lombardi, ancora senza vittorie, sono sempre più nei guai. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 6; Ferrari 6.5, Chiriches 6.5 (28’st Aiwu 6), Vasquez 6; Sernicola 6.5, Pickel 6 (1’st Castagnetti 6), Meité 5, Benassi 6 (20’st Tsajoudt 5.5), Valeri 5.5 (14’st Afena-Gyan 5.5); Ciofani 6 (14’st Galdames 6), Dessers 5. In panchina: Saro, Sarr, Bianchetti, Ghiglione, Okereke. Allenatore: Ballardini 5.5

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6.5, Baschirotto 7, Umtiti 6.5, Gallo 6; Blin 6 (39′ pt Askildsen 6), Hjulmand 7, Gonzalez 6 (41′ st Helgason sv); Strefezza 7 (28′ st Oudin 6), Colombo 6 (41′ st Persson sv), Di Francesco 6.5 (28’st Banda 5.5). In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Baroni 7.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETI: 13’st Baschirotto, 24’st Strefezza.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 11189. Ammoniti: Pickel, Colombo, Askildsen. Angoli 8-4 per il Lecce. Recupero 2′; 4′.