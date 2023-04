Pagelle Torino-Roma 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Torino-Roma 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico-Grande Torino granata in vantaggio grazie all’undicesimo gol stagionale di Dybala, che trasforma un rigore, nel secondo tempo si combatte in mezzo al campo ma si arriva pochissimo dalle parti dei due portieri. Di seguito ecco le pagelle della sfida di oggi.

GLI HIGHLIGHTS

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Gravillon 6 (17’ st Vlasic 6), Schuurs 5, Buongiorno 6 (34’ st Karamoh sv); Singo 6.5, Ricci 6 (17’ st Djidji 6), Gineitis 6, Rodriguez 6; Miranchuk 6, Radonjic 6 (34’ st Lazaro sv); Sanabria 5.5 (17’ st Pellegri 6).

In panchina: Fiorenza, Gemello, Vojvoda, Bayeye, Adopo, Seck, Linetty.

Allenatore: Juric 6.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 7, Llorente 6.5; Zalewski 6, Cristante 6, Wijnaldum 6, Spinazzola 5.5; Solbakken 6 (29’ st Matic 6.5), El Shaarawy 6 (25’ st Pellegrini 6.5); Dybala 7 (38’ st Abraham sv).

In panchina: Boer, Svilar, Ibanez, Celik, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, Belotti.

Allenatore: Mourinho 6.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 8’ pt Dybala (rig).

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Schuurs, El Shaarawy, Gineitis, Milinkovic-Savic. Angoli: 7-4. Recupero: 1’ pt, 6’ st.