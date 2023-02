Pagelle Empoli-Spezia 2-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Empoli-Spezia, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli ospiti partono meglio e al ventunesimo minuto si conquistano un calcio di rigore per un fallo di mano di Parisi che salva un gol e quindi viene anche espulso per la volontarietà. Dal dischetto Vicario ipnotizza Verde per ben due gol, ma il rigore va ribattuto perché Luperto è entrato prima. Stavolta Verde non sbaglia e sigla la rete dello 0-1. Lo stesso giocatore spezzino sigla anche la rete dello 0-2, un tiro magnifico che va a morire sotto l’incrocio dei pali. L’Empoli però ci crede e ad inizio ripresa torna anche la parità numerica: Esposito infatti viene espulso per doppia ammonizione. Cambiaghi sigla la rete dell’1-2 e ridà speranze ai toscani, i ragazzi di Zanetti pareggiano con Vignato al 94′.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6.5; Ebuehi 5.5 (15’st Stojanovic 6.5), Ismajli 5, Luperto 5, Parisi 4; Akpa Akpro 5 (15’st Piccoli 6), Marin 5.5, Bandinelli 6.5 (39’st Vignato 6.5); Baldanzi 6 (26’pt Cacace 6); Cambiaghi 6.5, Caputo 5.5 (39’st Satriano sv). In panchina: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Pjaca, Fazzini, Haas. Allenatore: Zanetti 6.5.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6.5; Amian 6, Wisniewski 5.5, Nikolau 6; Gyasi 6 (18’st Holm 6), Esposito 5, Bourabia, Agudelo 6 (34’st Cipot sv), Reca 6.5; Verde 7 (7’st Ekdal 6), Shomurodov 5. In panchina: Marchetti, Zovko, Beck, Krollis, Ferrer, Maldini. Allenatore: Gotti 5.5.

ARBITRO: Giua di Olbia 5.

RETI: 25’pt (rig) e 32’pt Verde, 26’st Cambiaghi, 48’st Vignato.

NOTE: pomeriggio freddo, terreno in buone condizioni.

Spettatori: 3000 circa.

Espulsi: al 19’pt Parisi e al 3’st Esposito.

Ammoniti: Vicario, Nikolau, Verde, Ekdal.

Angoli: 7-3 per l’Empoli.

Recupero: 4′, 5′.