Pagelle Sampdoria-Sassuolo 2-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sampdoria-Sassuolo, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Ferraris partita che ha poco da dire con i padroni di casa già retrocessi e con gli ospiti che non hanno più obiettivi: dopo pochi minuti Ferrari commette un errore difficile da credere e Gabbiadini se ne approfitta e fa 1-0. In pochi minuti però gli ospiti ribaltano la partita: prima Berardi fa 1-1 poi Matheus Enrique trova il gol del vantaggio. La Sampdoria però non molla e nel finale trova anche il gol del pareggio grazie all’autorete di Erlic sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nel finale due grandi parate di Turk ed il tributo a Fabio Quagliarella che scoppia in un pianto che sa tanto d’addio.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk 7; Oikonomou 5.5 (23’st Murillo 6), Nuytinck 5 (1’st Murru 6), Amione 5.5 (1’st Paoletti 6); Zanoli 6, Winks 6, Rincon 5.5 (16’st Ilkhan 6), Augello 6; Leris 5; Gabbiadini 7, Quagliarella 6.5 (43’st Lammers sv). In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Djuricic, De Luca, Segovia, Malagrida, Jesè. Allenatore: Stankovic 6.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5.5; Zortea 6.5, Erlic 5 (45’st Romagna sv), Ferrari 5, Rogerio 6; Thorstvedt 6 (1’st Harroui 6), Obiang 6, Henrique 6.5 (18’st Lopez 6); Berardi 7, Pinamonti 5.5 (34’st Defrel sv), Ceide 6.5 (18’st Bajrami 6). In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Toljan, Bruno. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia 6

RETI: 8’pt Gabbiadini, 9’pt Berardi, 11′ Henrique, 33’st Erlic (aut).

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 18.430.

Ammoniti: Thorstvedt, Harroui, Oikonomou.

Angoli: 8-4 per la Sampdoria.

Recupero: 1’pt, 5’st.