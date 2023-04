Pagelle Salernitana-Sassuolo 3-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Salernitana-Sassuolo, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Arechi di Salerno grande partenza dei ragazzi di Paulo Sousa che sbloccano la partita dopo pochi minuti sugli sviluppi di calcio piazzato, con Pirola che anticipa tutti e batte Consigli. La Salernitana non si ferma e raddoppia con Dia. Il Sassuolo, anche grazie e soprattutto a Lauriente, prova a reagire ma manca la giocata che riapre l’incontro. Ad inizio secondo tempo Dionisi cambia mettendo dentro Dionisi, il Sassuolo va vicino al 2-1 ma ci pensa Coulibaly a chiudere i conti siglando il gol del 3-0. Tre gol e tre punti per i padroni di casa fondamentali.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6.5; Lovato 6.5 (27′ st Troost-Ekong 6), Gyomber 7 (43′ st Piatek sv), Pirola 7 (13′ st Bronn 6); Kastanos 7, Coulibaly 7.5, Vilhena 6.5 (27′ st Bohinen 6), Bradaric 6.5; Candreva 6.5, Dia 7.5; Botheim 6.5 (27′ st Mazzocchi 6). In panchina: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Nicolussi Caviglia, Sambia, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa 7

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5.5; Toljan 5.5, Tressoldi 5, Ferrari 5, Rogerio 5 (37′ st Marchizza sv); Frattesi 6 (1′ st Pinamonti 5.5), Lopez 5 (23′ st Thortsvedt 6), Henrique 5; Bajrami 5, Defrel 5 (23′ st Ceide 6), Laurienté 6 (28′ st Alvarez 6). In panchina: Pegolo, Russo, Zortea, Romagna, Erlic, Harroui, Obiang. Allenatore: Dionisi 5 ARBITRO: Camplone di Pescara 6

RETI: 9′ pt Pirola, 20′ pt Dia, 20′ st Coulibaly.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti. Bronn, Henrique, Tressoldi.

Angoli 3-8.

Recupero: 0′, 4′.