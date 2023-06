Pagelle Milan-Verona 3-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Verona, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro partita fondamentale soprattutto per gli ospiti che però sono bloccati dalla tensione e cercano di giocare una partita diligente ma in difesa. Il castello veronese crolla all’ultimo minuto del primo tempo: fallo di Ngonge su Diaz, è rigore. Dal dischetto Giroud fa 1-0. Nella ripresa, quando tutto sembrava perduto, Faraoni trova il gol del pareggio che vorrebbe dire spareggio. Ma a cinque dalla fine una grande azione di Leao riporta avanti il Milan. Nel finale, in contropiede, altro gol del portoghese che sigla il 3-1. Il Verona si giocherà tutto allo spareggio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6 (44’st Mirante sv); Calabria 5 (39’st Florenzi sv), Thiaw 6, Tomori 6.5, Hernandez 5.5; Tonali 6.5, Krunic 6 (26’st Pobega 6); Messias 5.5 (39’st Saelemaekers 6), Diaz 6.5 (26’st De Ketelaere 6), Leao 8; Giroud 7. In panchina: Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Adli, Rebic, Origi. Allenatore: Pioli 7.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6; Magnani 6, Hien 6.5, Cabal 6 (39’st Dawidowicz sv); Faraoni 7, Sulemana 6.5 (39’st Abildgaard sv), Veloso 5 (14’st Lazovic 6.5), Tameze 6, Depaoli 6; Ngonge 5 (33’st Gaich sv), Djuric 5 (14’st Verdi 6). In panchina: Perilli, Berardi, Zeefuik, Ceccherini, Coppola, Terracciano, Doig, Hrustic, Braaf, Kallon. Allenatore: Zaffaroni 5.5.

ARBITRO: Valeri di Roma 5.5.

RETI: 47’pt Giroud (rig.); 27’st Faraoni, 40′ e 47’st Leao.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Espulso Bocchetti al 17’st dalla panchina per proteste.

Ammoniti: Magnani, Sulemana, Cabal, Depaoli, Hernandez.

Angoli 7-1 per il Milan.

Recupero: 1′; 6′.