Pagelle Udinese-Spezia 2-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Udinese-Spezia, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena grande partenza degli ospiti che sbloccano la partita con N’Zola che si invola verso la porta difesa da Silvestri, lo scarta e fa 0-1. Il pareggio però non tarda ad arrivare grazie a Beto, anche lui scarta Dragowski e fa 1-1 con il Var che convalida eprché non è fuorigioco. Nella ripresa Pereyra illude i padroni di casa, poi su una ripartenza Agudelo serve Nzola che fa 2-2. Finale concitato, con azioni da una parte e dall’altra, ma termina in parità.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5.5, Becao 6, Masina 6; Ehizibue 6, Pereyra 7 (21′ st Samardzic 6), Walace 6 (47′ st Nestorovski sv), Lovric 6.5 (38′ st Arslan sv), Udogie 6; Success 5.5 (21′ st Thauvin 5.5), Beto 6.5. In panchina: Padelli, Piana, Festy, Abankwah, Buta, Pafundi. Allenatore: Sottil 6.5.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski 6.5; Amian 5.5, Ampadu 6, Nikolaou 5.5, Reca 5.5; Bourabia 6 (44′ st Kovalenko sv), Ekdal 6.5; Verde 5.5 (17′ st Shomurodov 5.5), Agudelo 6.5 (29′ st Maldini sv), Gyasi 6; Nzola 7 (44′ st Caldara sv). In panchina: Marchetti, Zovko, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Esposito, Wisniewski, Cipot. Allenatore: Semplici 6.5.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.

RETI: 6′ pt Nzola, 22′ pt Beto; 10′ st Pereyra, 27′ st Nzola.

NOTE: Spettatori 20.000; terreno di gioco in discrete condizioni.

Ammoniti: Ehizibue, Becao, Nikolau, Shomurodov.

Angoli: 5-2.

Recupero: 2′; 4′.