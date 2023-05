Pagelle Lecce-Verona 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Lecce-Verona 0-1, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Zaffaroni vince la prima trasferta dell’anno e abbandona gli ultimi tre posti, costringendo i pugliesi a vivere un finale di stagione rovente. E’ l’Hellas a partire meglio al Via del Mare. Djuric colpisce la traversa dopo appena 90 secondi con un colpo di testa. Poco dopo il bosniaco stacca nuovamente di testa e stavolta è Falcone con un miracolo a mandare la palla in calcio d’angolo. Nella ripresa il Lecce fatica a prendere in mano il pallino del gioco. E al 71′ il Verona passa in vantaggio con Ngonge che dal limite dell’area scocca un tiro leggermente deviato da Baschirotto quel che basta per spiazzare Falcone. Non basta l’assedio nel finale per i giallorossi. L’Hellas Verona rimane imbattuto contro avversarie neopromosse in Serie A con Marco Zaffaroni in panchina.

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 5, Umtiti 6, Gallo 6; Blin 5.5 (72′ Gonzalez 6), Hjulmand 6, Oudin 5.5 (83′ Colombo sv); Strefezza 5.5, Ceesay 6, Di Francesco 5.5 (72′ Banda sv).

A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Pongracic, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Voelkerling, Maleh, Cassandro, Pezzella

Allenatore: Marco Baroni 5

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 6, Hien 6.5, Dawidowicz 6.5; Faraoni 6 (70′ Depaoli 6), Tameze 6.5, Abildgaard 6, Lazovic 6 (89′ Terracciano sv); Duda 6 (70′ Sulemana 6), Verdi 6 (64′ Ngonge 7); Djuric 6.

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Doig, Ceccherini, Braaf, Kallon, Cabal, Gaich, Coppola

Allenatore: Marco Zaffaroni 7

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia) 6

RETI: 71′ Ngonge.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Faraoni, Hjulmand, Abildgaard, Magnani, Oudin, Montipò, Ngonge. Angoli: 4-4.