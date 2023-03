Pagelle Fiorentina-Lecce 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Fiorentina-Lecce 1-0, match della ventisettes ima giornata di Serie A 2022/2023. Al 17′ la prima occasione: Saponara guida un contropiede e dalla distanza lascia partire un destro deviato leggermente da Falcone. Al 25′ è Barak a sfiorare il gol con un colpo di testa impreciso per una questione di centimetri, ma il vantaggio è rimandato di due minuti. Saponara crossa in area, Gallo realizza l’autogol dell’1-0 nel tentativo di anticipare Gonzalez. Ritmi più bassi nella ripresa. Il Lecce fatica ad orchestrare azioni pericolose. All’86’ è Ceesay a sfiorare la rete sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ma non basta.

HIGHLIGHTS

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Dodo 6, Milenkovic 6.5, Igor 6, Biraghi 6; Amrabat 6, Mandragora 6 (85′ Duncan sv); Gonzalez 6.5 (85′ Ikone sv), Barak 6 (85′ Bonaventura sv), Saponara 6.5 (70′ Sottil 6); Kouame 6 (70′ Cabral 6).

In panchina: Cerofolini, Sirigu, Castrovilli, Ranieri, Venuti, Martinez Quarta, Bianco, Brekalo.

Allenatore: Italiano 6.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (77′ Cassandro sv), Baschirotto 6, Umtiti 6, Gallo 5.5; Blin 6 (70′ Maleh sv), Hjulmand 6, Gonzalez 6 (77′ Helgason 6); Strefezza 5.5 (70′ Oudin 5.5), Colombo 5.5, Di Francesco 5.5.

In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Voelkerling, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella.

Allenatore: Baroni 5.5

ARBITRO: Abisso di Palermo 6.

RETI: 27′ pt Gallo (aut).

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Blin, Igor, Maleh, Umtiti. Angoli: 1-3. Recupero: 2′ pt, 5′ st..