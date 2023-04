Pagelle Bologna-Udinese 3-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bologna-Udinese, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Dall’Ara dopo pochi minuti la partita è già indirizzata: prima ci pensa Posch a beffare Silvestri con una traiettoria velenosa, dopo con un gran bel diagonale rasoterra è Moro a gonfiare la rete. L’Udinese ci prova a rimanere in partita, ha anche le sue occasioni per segnare la rete dell’1-2 ma il tiro di Beto finisce fuori di pochissimo. Il Bologna ad inizio secondo tempo chiude la pratica: tiro di Barrow e 3-0. Da quel momento in poi non c’è più partita: Thiago Motta vola e raggiunge la Fiorentina a quota 40 punti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi 6; Posch 7.5 (25′ st De Silvestri 6), Soumaoro 6, Lucumi 6.5, Kyriakopoulos 6, Schouten 6.5, Moro 7.5 (25′ st Medel 6), Aebischer 6 (13′ st Orsolini 6.5), Ferguson 6.5 (14′ st Dominguez 6), Barrow 8 (14′ st Soriano 6.5), Sansone 5.5. In panchina: Ravaglia, Lykogiannis, Bonifazi, Sosa, Pyyhtia, Zirkzee. Allenatore: Motta 7.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 5.5; Ehizibue 5.5, Bijol 5.5, Zeegelaar 6, Ebosele 5 (1′ st Nestorovski 5), Samardzic 5 (29′ st Arslan 6), Lovric 6 (36′ st Abankwah sv), Pereyra 4.5, Udogie 5.5 (29′ st Masina 6), Beto 5.5, Thauvin 5 (29′ st Pafundi 6). In panchina: Padelli, Piana, Guessand, Buta. Allenatore: Sottil (squalificato, in panchina Cristaldi) 4.5.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 6.

RETI: 3’pt Posch, 12’pt Moro; 4’st Barrow.

NOTE: giornata nuvolosa, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Bijol, Lucumi.

Angoli: 6-2 per l’Udinese.

Recupero: 1’+2′; 5′